八成人渴望婚姻　但實際結婚的人卻越來越少　最根本原因：沒錢

文／妮妮小宅女

現代人的結婚年齡越來越高，甚至很多人乾脆不結婚了，這不單單只在台灣，在很多國家也面臨相同的問題。

就以日本來說，根據統計，在2015年時日本的「生涯未婚率」（也就是一直到50歲都未婚）男性為23.37%，女性為14.06%，是歷年來最高。

同時在18-34歲的未婚者中，又有85.7%的男性和89.3%的女性是「渴望婚姻」的，也就是說雖然未婚率提高，但其實還是有八成至九成的人是希望能夠結婚的，那為什麼實際統計出來的數字會有這樣的差距呢？

日本專欄作家荒川和久就提出了這樣的看法，要看現代年輕人的婚姻狀況前，先看上一輩的婚姻狀況，當時已婚者有三成是「戀愛結婚」，其餘都是相親或是職場結婚，而那個時候的生涯未婚率只有5%。

到了90年代時，正好是「戀愛結婚」開始超越「相親結婚」的時代，但也是這個時候開始，日本的未婚率大幅上升。在60年代時，相親結婚跟職場結婚約占結婚總數的七成，到了現代只剩三成。

從另個角度來看，1972年是結婚率最高的一年，總共有110萬場婚姻，其中相親和職場婚姻佔了68萬起，到了2015年，結婚總數下降到了64萬，而相親和職場婚姻則只有22萬宗，也就是說實際減少數量的是「相親」和「職場」婚姻。

可見其實結婚率下降最大的原因還是人們選擇了自己想要的方式結婚，而不再是以「相親」和「職場」為主，更希望是由自由戀愛來成家。

荒川作家也提到：「結婚就是經濟」，透過組織家庭達到更安定的生活，也是一種生存策略，但越來越少人結婚，最根本的原因還是：沒錢。

的確有很多人因為經濟因素不敢結婚，不敢生小孩，所以結婚率越來越低。那既然單身是種選擇，如果自己一個人可以過得很好，偶爾談談戀愛但不結婚，也成了許多人的選項之一。

VIA FNN PRIME

粉蝨團鬧飢荒啦，一人一讚救救妮妮子(*´∀`)~♥

