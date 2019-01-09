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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

她約會「爽點紅酒龍蝦」結果AA制氣炸　男學生：我不是乾爹耶

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▲▼龍蝦。（圖／取自Pixabay）

▲一頓龍蝦大餐，男女感情就此生變。（圖／示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

英國一名男子先前受到邀請，與女方外出用餐，他自己點了普通的餐點，對方卻點了合計約100英鎊（約台幣4000元）的紅酒與龍蝦，結束約會後，他試著再約女生，卻被嗆他沒有付餐點的錢。這位女子還說，「紳士總是會幫女生的食物買單！」讓男子相當無奈，只好將事件分享到網路論壇上，希望大家幫忙評理。

這名男子日前在reddit發文，從兩人的對話內容可見，他先詢問心儀的女方再次出去，對方卻冷回「哇，你上次做了什麼，卻還期望我再跟你出去？」火藥味開始加劇，女方氣憤表示，「你讓我買單自己的食物與飲料，而你居然只付你自己的。」

據了解，女方點的紅酒為70英鎊（約台幣2750元），她所享用的龍蝦則要28英鎊（約台幣1100元），她並不想要AA制。至於男方點的為普通的啤酒與培根蛋麵，他詢問對方，「難道你真的希望我付錢嗎？我只是一名學生，不是你的乾爹（sugar daddy）。」

英鎊。（圖／達志影像）

▲男女交往，誰該付錢一直是個廣受討論的議題。（圖／達志影像）

這名男子在網路上的名稱為CuteBananaMuffin，他告訴美國網站BoredPanda，通常出去吃飯時，他會一併買單，「但我是學生，每周花了60小時工作，來支付食物、書籍等費用，很顯然我無法負擔她110歐元的餐費。」他補充，自己希望能再次約對方出去，試圖彌補過錯，期望能去一個較便宜消費的地方，結果卻是非常糟糕。

對此，網友幾乎一面倒站在男方這裡，批評女子選擇昂貴的餐廳又不想付錢，「這真的很討厭，出門只為了免費的龍蝦嗎，這壞了女人們的名聲」、「她想吃貴鬆鬆的食物又不需要買單，這是她邀請你的原因。」

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關鍵字：AA制,約會,男女

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