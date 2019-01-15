露營＆野餐新手入門進階必看　各種風格一次擁有

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▲根據露營野餐愛好者分享，只要帶上一台在戶外也能收聽清楚的娛樂配備，不論你想要哪種主題，都能打造對的情境和氛圍！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

近幾年台灣掀起一股野餐風和露營風，每到假日就有不少人揪親朋好友，走出戶外享受悠閒時光，不論是親子同遊、團體行、情侶、閨密，甚至是帶上寵物，針對不同的露營野餐風格，當然需要搭配不一樣的道具。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼近年來露營、野餐成了假日最熱門的休閒活動。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

根據露營野餐愛好者分享，其實只要帶上「它」，不論你想要哪種主題，都能打造對的情境和氛圍！是什麼工具這麼厲害？今天就讓ETtoday記者帶你一探究竟！

「今天是我們兩人的一個小清新自嗨野餐！」一邊談天說笑，一邊跟著音樂搖擺哼唱，戴呈穎和李偉婷這對好姊妹的共同興趣就是露營、野餐，而每回閨密出遊，他們也會設定不同主題。「像我們上次就是英倫風，穿英國風的衣服、帶英國相關食物，當然還要放英國團的歌，像是Coldplay、One Direction，現場加上音樂後，整個氣氛超不一樣的！」玩過各式各樣主題的兩人認為，除了吃的喝的、佈置裝飾，想讓露營野餐氣氛大加分，音樂絕對不能少！

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲想讓露營野餐氣氛大加分，音樂絕對不能少！（圖／記者吳杰澄攝）

戴呈穎也大方分享，近期新歡就是Sony EXTRA BASS系列可攜式重低音無線藍牙喇叭，因為它是重低音以及大輸出功率，就算周遭環境很吵，音樂還是非常清楚，而且電池續航力超長，可以連續24小時不間斷地播，不管是人多搭配玩遊戲，或是晚上露營想來點舒緩的輕音樂，都不怕沒電！甚至手機沒電時，還可以把喇叭當成行動電源充電。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲Sony EXTRA BASS喇叭也是行動電源，可以幫手機充電。（圖／記者吳杰澄攝）

「上次露營我也是帶這一台，那天下雨，我又不小心把它掉到地上，沾到一堆泥土，好險能用水沖，因為它完全防水，這真的很棒！」能用水沖洗、不怕壞掉，又能保持乾淨，也讓李偉婷印象深刻，直呼超方便！

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲不僅防水防塵更「防鏽」！遇到下雨天或沾到髒污都免擔心。（圖／記者吳杰澄攝）

除此之外，Sony EXTRA BASS可攜式重低音無線藍牙喇叭，還有一個超炫的Party Booster功能；當Party Booster開啟，播放音樂時輕拍喇叭，喇叭會輸出音效，照明也會發光，聲光效果十足，很適合在露營的晚上播音樂增加樂趣、炒熱氣氛。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲超炫的Party Booster功能，聲光效果百分百。（圖／記者吳杰澄攝）

其實只要帶上一台在戶外也能收聽清楚的娛樂配備，搭配適合的音樂，就能輕鬆營造各式氛圍。像是Sony EXTRA BASS系列可攜式重低音無線藍牙喇叭，有著輕巧好攜帶、超長電力、有趣的互動功能，以及防水防塵防鏽的特性，不但上山下海都OK，還提供六種款式任你選擇，能滿足不同的使用需求，絕對是各個野餐露營主題，不可或缺的好夥伴。

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