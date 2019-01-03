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睜大你的眼！縮小版《灌籃高手》喚起漫畫迷青春熱血回憶

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▲1/100迷你小人世界特展。（圖／寬宏藝術提供）
▲《灌籃高手》的經典場景，被日本建築紙模型大師-寺田尚樹，以1：100的比例縮小了！（圖／寬宏藝術提供）

生活中心／綜合報導

看到「教練，我想打籃球！」這句經典台詞，相信許多漫畫迷馬上回憶大噴發！神作《灌籃高手》是六、七年級生最熱血的青春記憶，現在它的經典場景飄洋過海在台重現，只不過被日本建築紙模型大師-寺田尚樹，以1：100的比例縮小了！

▲1/100迷你小人世界特展。（圖／寬宏藝術提供）
▲原為建築師的寺田尚樹，變身紙模型大師，帶領大家進入迷你小人世界。（圖／寬宏藝術提供）

日本1/100精準建築模型之神-寺田尚樹，原為建築師，而後玩心大起，在各種建築場景中放入陪襯角色，第一個創作出來的就是迷你小人「原器くん（原器君）」，有了原器君的襯托，讓生硬的建築模型增添不少趣味。不論是喝醉酒嘔吐的上班族、在公園快樂玩耍的孩子們、路邊睡覺的小狗，各式生活場景，他都能以1/100縮放比例紙模型，真實呈現在大家眼前。

▲1/100迷你小人世界特展。（圖／寬宏藝術提供）

▲▼1/100縮放比例紙模型，把各式生活場景，真實呈現在大家眼前。（圖／寬宏藝術提供）

▲1/100迷你小人世界特展。（圖／寬宏藝術提供）

今年寺田尚樹首度舉辦海外大型展覽，第一站就選在台灣，帶來超過百組精緻紙模型工藝品，其中有什麼必看、必拍的呢？展區攻略如下：

1. 灌籃高手系列
由寺田尚樹與《灌籃高手》作者井上雄彥攜手合作，把經典漫畫場景化作立體紙模型，讓六、七年級生重溫春青時的熱血回憶，堪稱最大亮點。

▲1/100迷你小人世界特展。（圖／寬宏藝術提供）
▲寺田尚樹與井上雄彥攜手合作，把《灌籃高手》場景化作立體紙模型。（圖／寬宏藝術提供）

2. 夢幻童話世界
特別依真人比例打造寺田老師的桃太郎、白雪公主展件，帶你進入最奇幻的童話世界。

▲1/100迷你小人世界特展。（圖／寬宏藝術提供）

▲▼依真人比例打造的白雪公主(上圖)、桃太郎(下圖)。（圖／寬宏藝術提供）

▲1/100迷你小人世界特展。（圖／寬宏藝術提供）

3. 永不凋謝的櫻花樹
將寺田老師的櫻花樹作品放大百倍，栩栩如生的紙櫻花樹，如夢似幻的場景絕對讓你拍不釋手！

▲1/100迷你小人世界特展。（圖／寬宏藝術提供）
▲寺田尚樹與等比例放大的紙櫻花樹。（圖／寬宏藝術提供）

4. 會動的紙模型
結合定格動畫技術與精緻紙模型藝術，以3000個迷你紙小人呈現出世界知名東京地鐵通勤時的人潮盛況，以80000株迷你紙稻苗刻劃出整片綠意盎然的美麗稻田，唯妙唯肖的短片令人嘆為觀止！

▲1/100迷你小人世界特展。（圖／寬宏藝術提供）
▲以3000個迷你紙小人呈現東京地鐵通勤時的人潮盛況。（圖／寬宏藝術提供）

寺田尚樹親自操刀，打造迷你小人世界，有唯美、有詼諧，讓你用不同的視角觀看人生百態，在日本人氣居高不下，更被視為是日本紙模型工藝的極致展現；這一回兒「小人」們挾著好口碑強勢登台，想被療癒一下嗎？還不快手刀衝一波！

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關鍵字：寺田尚樹,紙模型,1/100迷你小人世界,灌籃高手,原器君,建築模型,療癒,松菸文創,寒假,展覽,紙櫻花樹,文青,工藝品

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