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什麼！花399買福袋就能獲得15萬的名牌精品包！手刀快搶

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▲康是美首度推出限量Hello Kitty超值福袋，福袋內容誠意滿滿，還有機會抽中市價15萬元的名牌包。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

跨過2019年，農曆春節開始倒數計時，又到了搶購福袋的好時機！今年康是美首度推出限量福袋組合，不但買福袋就能獲得Hello Kitty 45週年限定提袋，還有機會抽中名牌精品包，消息一出，就成為許多民眾鎖定下手的目標。

▲▼ 康是美 。（圖／記者劉亮亨攝）
▲買康是美福袋就能獲得Hello Kitty 45週年限定提袋，還有機會抽中名牌精品包。（圖／記者劉亮亨攝）

康是美的新春福袋共有三款，商品總價值最高千元以上，但只要花399元就能入手，絕對讓你搶到賺到！現在ETtoday記者就帶你來看看裡面藏有什麼好康。

福袋A：

DR.WU杏仁酸溫和煥膚精華 5ML(小)
提提研保濕金箔黑面膜5入盒
Sexylook酵素溫感卸妝凝膠80g
愛康抗菌衛生棉24cm日用型8片
妮維雅深層修護潤膚乳液125ml

▲搶到賺到！Hello Kitty福袋限量1萬個。（圖／記者胡至欣攝）
▲福袋A。（圖／記者劉亮亨攝）

福袋B：

美舒律蒸氣眼罩玫瑰花香5片裝
我的美麗日記細緻光O2活氧膜4入
高露潔全效清新薄荷牙膏150g
Rosette宇治抹茶淨透洗顏膏120g
愛康抗菌衛生棉24cm日用型8片

▲搶到賺到！Hello Kitty福袋限量1萬個。（圖／記者胡至欣攝）
▲福袋B。（圖／記者劉亮亨攝）

福袋C：

雅漾舒護活泉水50ml
我的美麗日記淨白光O2活氧膜4入
妮維雅深層修護潤膚乳液125ml
高露潔全效清新薄荷牙膏150g

▲▼ 康是美 。（圖／記者劉亮亨攝）
▲福袋C。（圖／記者劉亮亨攝）

三款福袋都物超所值，限量10,000個要搶要快！而且除了商品外，每個福袋裡面都有一張抽獎券，只要撕開即可得知結果，頭獎跟壹獎都是女孩兒們的夢幻逸品-名牌精品包，可以說中獎機率高達萬分之二，遠比一般市售福袋的汽車大獎中獎率高出20倍！

▲搶到賺到！Hello Kitty福袋限量1萬個。（圖／記者胡至欣攝）
▲好運抽一波！頭獎跟壹獎都是女孩兒們的夢幻逸品。（圖／康是美提供）

「我很喜歡Hello Kitty，這次福袋是45週年提袋，一個才399，還可以抽名牌包！我一次買3個，看能不能抽中！」Kitty迷林小姐笑說自己一口氣入手三個福袋，除了增加收藏外，也希望能買越多、中獎機會就越大！畢竟花399還有機會獲得市價15萬元的名牌精品包，真的讓人超心動，過年想背新包包就靠這一波！

▲搶到賺到！Hello Kitty福袋限量1萬個。（圖／記者胡至欣攝）
花399買福袋再抽15萬名牌包，買越多中獎機會就越大！（圖／記者劉亮亨攝）

今年藥妝店康是美，首度推出限量Hello Kitty超值福袋，福袋內容誠意滿滿，連抽獎都有機會獲得名牌精品包！還不快趁著活動期間1/16-2/17來搶購，而且不只實體店舖，在康是美eShop網路商城也能買到，此時不搶更待何時？快到康是美試一波手氣吧！

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關鍵字：康是美,藥妝店,新春,福袋,限量,HelloKitty,45週年限定提袋,精品,名牌,夢幻逸品,抽獎

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