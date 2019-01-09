大筆王石翁禪師三管書揮毫　台大汽車送春聯

文／時尚家居

春節新年即將來臨，車市交易熱絡，買台好車好過年，台大汽車於1/17(四)下午14時舉辦金豬福旺賀新春活動，邀請弱勢團體來表演，也將邀請享譽國際世界紀錄『大筆王』石翁禪師蒞臨揮毫，並免費贈送民眾限量春聯。

石翁禪師曾代表我國參加日本萬國博覽會表演書法，當時日本富士電視台以「世界奇人奇事」節目轉播大師以口書、雙管書、三管書、雙足書、指書、拳書及大筆等絕藝示範，由日本評論家推崇為一代宗師，堪稱世界華人藝林泰斗；而後又於中正紀念堂以長丈二重達六十公斤的超級大筆於現場數萬人圍觀下寫完高36公尺寬18公尺的「壽」字，技驚四座轟動全台，創新世界紀錄，自此榮膺「世界大筆王」之榮銜，中國五千年以來唯一代表，前無古人，後無來者，而據說能舉重六十公斤超級大筆的訣竅來自於秘練天蠶功。

石翁禪師的墨畫為獨創靈意派，以「文字靈意畫」獨步藝文界，其書作是以文字與相形結合的書法畫，尤其獨創一筆如意畫變化十二生肖畫，最具創意風格，每幅畫在海外拍賣均以美金十萬元以上成交，近年來以「佛」字在大陸時價人民幣二十萬元，為央行企業收藏。其書畫鉅作均為國內外仕紳富豪所追求，李前總統及宋主席均有收藏，價值不斐。石翁禪師不僅書畫超絕、詩文造詣甚深，曾數度榮獲國內詩文競賽金牌獎，也是享譽國際知名詩人，此外禪師也常參與慈善公益活動，將作品義賣幫助無數弱勢團體，並且宣揚中華文化「孝道」精神，近年來積極推廣「以孝先」，設立道場推廣孝道、傳授書法及天蠶功。也因年逾八十，想再次展示曠世絕學，大筆揮毫寫下「孝」字。

在車業已服務超過三十年的台大汽車吳吉雄董事長，除了秉持著「專業誠信」來經營車行累積優良口碑，平時也樂善好施熱心公益，數年前在公益場合因緣際會結識石翁禪師，雙方一見如故並維持良好互動，由於近年石翁禪師往返兩岸已較少現身公開揮毫，但活動邀約仍不少，禪師有感於與吳董對於孝道推廣的志同道合共同理念，故委託吳董事長擔任個人在台經紀，這也促成台大汽車舉辦金豬福旺賀新春活動。

活動當日石翁禪師將於以雙管及三管揮毫，祝福金豬年台灣國運昌隆，也祝福國人福旺金安，而石翁禪師年過八旬仍然可精氣十足氣定神閒的舉起大筆揮毫，活動當日也會一展天蠶功絕學，在場嘉賓只要臉書按讚打卡即可免費獲贈春聯，台大汽車:台北市北投區承德路六段461號。

圖:台大汽車董事長吳吉雄(右)「世界大筆王」石翁禪師(左) 賀新春活動

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