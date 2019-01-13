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高嘉瑜親手送限量1000份春聯　前1小時竟有10人排隊…

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▲▼高嘉瑜親自發放春聯，已有近10人在外排隊。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜親自發放春聯，但在上午9時，就有近10人在外排隊。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

政治中心／綜合報導

「港湖女神」台北市議員高嘉瑜日前公布「抱豬甜笑款」及「眼球運動款」的春聯，卻在短短3小時內送出8000份，使她和辦公室同仁嚇壞，暫停網上填表功能，改由至服務處或里長辦公室索取，本人則在13日上午10時於服務處親自發放，限量1000份，結果當天9時就有近10個人在門口排隊，讓高嘉瑜在臉書上發出驚訝的表情。

高嘉瑜12月23日在臉書上傳4張照片，身穿黃色七分袖V領、綁著招牌公主頭，對鏡頭嘟嘴微笑，除了學台北市長柯文哲的招牌「抓頭」姿勢外，更有選前在台北市長落選人姚文智造勢晚會備受討論的「眼球運動」，當時還詢問網友喜歡哪張照片放春聯，最後則選定「抱豬甜笑款」及「眼球運動款」，並在12月28日開放網路填單。

超萌春聯樣品照一曝光馬上引來網友瘋搶，高嘉瑜當時表示，往年外縣市春聯大概準備6、700份，今年3小時內就有8000份要寄送，讓辦公室同仁嚇壞，已經沒辦法再追加提供寄送，希望外縣市的朋友見諒，春聯印好、公告後可以在她的服務處或里長辦公室索取，自己也會親自發送，但數量有限，發完為止。

隨後，高嘉瑜在臉書上公告，自己會在1月13日早上10時於服務處親自發放春聯，總共準備1000份，每人每款限2張，希望想要簽名合照春聯的朋友能前來支持，「有擋泥板或其他要簽名的一起來」。高嘉瑜提醒，若當天遇到下雨就順延，擇期再辦，也擔心會不會「萬人響應，無人到場」。

到了13日早上，顯然高嘉瑜的擔憂是多餘的，因為至少有10個人在上午9時於服務處門口外排隊，讓她超級驚訝，立刻拍照片上傳臉書提醒「10點才開始喔！」並慶幸當天天氣不錯。網友們則紛紛表示，「上班中，無緣排隊」、「我也排不到 可以郵寄嗎」、「在路上了晚點到」、「我是出國了不然我也去排」。

▼高嘉瑜春聯。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲▼高嘉瑜春聯超夯。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

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