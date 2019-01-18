男子雙刀赴約談判　遇霸氣女警「雙膝一跪」繳械投降

▲郎姓男子與友人因嫌隙引發口角後，相約到永康大灣路談判，竟攜帶雙刀身前往赴約，被永康警方制止帶回法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



巾幗不讓鬚眉！台南市警永康分局大灣派出所警員蘇靖媚，處理1件轄區糾紛案，面對手持雙刀的男子毫無畏懼，出聲喝阻，膽識氣勢讓男子嚇得屈膝棄刀投降，蘇員雖然外型看起來柔弱嬌小，但膽識與氣魄卻毫不遜色，讓男警們紛紛豎起大拇指，讚許她的英勇表現！





上週末，1名郎姓男子與友人因嫌隙引發口角後，相約到永康大灣路談判，竟攜帶雙刀身前往赴約，路過民眾見狀趕緊報案。正在附近巡邏的大灣派出所員警蘇靖媚、葉俊汶接獲勤務指揮中心通報，立即鳴警報器驅車前往，數十秒即抵達現場，蘇員見到1名男子手持雙刀站在路旁，立即驅車上前，連喊數聲「不要動！」，阻止該男逃離，並喝斥「你以為你手上拿的是什麼？」，男子見到女警如此強勢嚇得有些愣住，此時支援警力已到，喝令男子把刀放下，男子屈膝棄刀投降，隨後將男子帶回派出所調查，依社會秩序維護法究辦。





永康分局指出，聚眾鬥毆事件危害民眾生命身體財產安全甚鉅，容易引起社會大眾關注，若公權力不彰，將對治安失去信心，因此市警局創立快打部隊，以優勢警力與強勢作為，迅速控制現場壓制氣焰，逮捕滋事份子嚴加究辦。此次處理員警於第一時間能有效制止，避免衝突擴大，尤其蘇員英勇表現令眾人刮目相看，永康分局長戴崇贒得知後立即提出表揚。