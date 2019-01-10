▲ 少年逃家留「忘了我這個兒子」，野柳正妹女警下班時找到了。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市警察局金山警分局野柳派出所員警陳裔姁7日清晨，一對家住轄內的夫妻焦急報案，稱就讀國中二年級的兒子，疑因課業壓力大，留下紙條「忘了這個我兒子吧！」便離家出走，不知去向。陳員一直協尋，當時雖然已下班無勤務，陳員仍不放棄，所幸在當天下午，父母在萬里找到兒子，便趕緊帶到派出所一再向陳員表達感謝。

警方表示，野柳派出所警員陳裔姁，7日清晨6時許，一對夫妻神情慌張到派出所報案，表示就讀國中二年級的兒子，早上要叫醒兒子上學時，卻發現不在房間內，房間書桌上發現一張紙條，紙條上寫著，「課業差，不想因念書費用，造成父母經濟壓力，忘了這個我兒子吧」，因為兒子沒帶手機，也不知去向，擔心他兒子發生意外，所以向警方請求協助。

陳員立即陪同該對夫婦在轄內周遭尋找未果，陳員立即返回派出所調閱轄內路口監視器，研判該名離家少年有可能搭乘客運往基隆方向，陳員立即與少年父母分頭前往沿線超商、網咖、漫畫店、速食餐廳等，青少年易逗留處找尋少年下落，陳員尋找2小時仍未發現，當時雖然已下班了，陳員仍不放棄，依舊與該對夫婦持續尋找少年。

皇天不負苦心人，少年的父母到基隆市區尋找未果後，下午14時許返回萬里時，在一家漁港餐廳外看到兒子，並將他帶回派出所致謝，陳員一再開導少年，並給予正向的觀念，並告知少年不要作出離家的事，讓家人擔心的行為。

陳員利用下班時間，積極為民服務，少年父母對於陳員熱心敬業的精神，實在感佩，並一直稱讚陳員的熱心服務，還好有警方的協助，才能順利的找回兒子。

金山警分局長陳保安表示，員警陳裔姁下了勤務，助人為懷協，積極協尋少年之優良服務事蹟，對提升警察形象具有正面助益，足堪分局同仁之表率，也呼籥家長如發現子女言行異常時，應多加關心陪伴，勿一味要求課業成績，亦應適時地予以鼓勵與關懷，以免憾事發生。

▲▼ 樣貌出眾的女警陳裔姁，樂於助人，獲同仁肯定。（圖／與本案無關／記者郭世賢翻攝）