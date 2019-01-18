紅色束帶超惱人！她「狂摳死結5min」拆不開...網揭快速開法：1秒就開了

▲小吃店外帶的紅色束帶是許多人的夢魘。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

到小吃店外帶湯麵或湯品時，許多店家會用一條紅色塑膠束帶把塑膠袋綁住。一名網友在臉書上抱怨，每次要拆那條紅色的袋子都要拆半天，有時候甚至整個卡死，根本打不開。結果網友們看到都說，其實開這種束帶是需要技巧的，只要把塑膠袋拉直，就可以輕鬆打開。

女網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，他晚餐買了一碗湯回家，結果老闆把湯裝在塑膠袋裡，用紅色塑膠繩綁起來，「雖然說這樣綁的方式比較牢固，但是...我只不過想喝個湯阿，光是解開就花了我好幾分鐘，只好用小剪刀」，她無奈地說，是不是每個人開這種袋子都那麼有障礙，「覺得光是打開就快暴走」。

她的貼文引起不少網友共鳴，「沒辦法呀！店家怕漏出來燙到怎麼辦，這個好像找對地方應該很好開，但是沒指甲的人的確有點痛苦」、「我都拆到火用剪的」、「綁這樣真的神煩，拆到不耐煩」、「時常為了解鎖，一直握著又被燙到」、「真的會開到生氣，一直罵」。

也有網友說，其實這種袋子只要用對方法就很好開，「把袋子拉直，就很好開了」、「往上大力一拉就開了」、「一手捏結、一手拉袋口就開了」、「這很簡單，直接把袋口拉直，綁繩就鬆了」、「這個只要把袋口往上拉一下結就會開囉」、「拉直袋子就很好開了，我也都這樣綁，因為不容易漏也好開，現在才知道原來很多人不會開」。

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