中國人民情感受傷害！盧沙野：孟晚舟案像朋友背後捅刀

▲盧沙野認為孟晚舟案讓中國人民感情受到傷害，圖為孟晚舟（左）與任正非（右）。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

大陸駐加拿大大使盧沙野17日表示，加國有媒體指出在孟晚舟案方面，中方不了解加國的司法體制的說法，「潛台詞就是希望中方應接受加方對孟晚舟案的處置方式」，中方一開始將本案定性為「政治事件」並沒有錯，在發生孟晚舟事件後，中國人民在感情上受到很大的傷害，「像是『被朋友背後捅刀』」。

盧沙野17日在使館接受媒體聯訪，《中新社》提問如何看待有加國媒體認為在孟晚舟事件上，中方對加拿大的司法體制和國情缺乏瞭解，以及從歷史和現實來看，加國是西方國家中對華最友好的國家，中方不應對華為事件「反應過激」？

▲大陸駐加國大使盧沙野受訪。（圖／翻攝自中華人民共和國駐加拿大大使館網站）

盧沙野表示，據他瞭解，加媒體還有另外一種聲音，認為加方本不應這樣處理孟晚舟案，「很多加拿大、美國著名學者和評論家表示，如果認為孟晚舟案僅僅是簡單的司法案件，那就太天真了」，中國政府一開始就對加國政府的處理方式持批評態度，不是因為中方不瞭解加國司法體制，「而恰恰說明我們對加司法體制很瞭解」。

盧沙野強調，加拿大的確在中國人民心目中有非常好的形象，「正因為中國人民把加拿大視為在西方國家中我們最好的朋友，所以在發生孟晚舟事件後，中國人民在感情上受到很大的傷害」，希望能盡快妥善解決此案，修復兩國關係，恢復兩國人民間的友好感情。

▲盧沙野說中國人民把加拿大視為在西方國家中最好的朋友，圖為中國大陸與加拿大的國旗。（圖／達志影像／美聯社）

《彭博社》則提問，孟晚舟案很複雜，陸方是否有耐心在等待該案判決期間不採取進一步惡化局勢的行動？盧沙野指出，中方認為，孟晚舟案從一開始就不具有合理性，「從加拿大方面看，她沒有違反加任何法律。從美國方面講，美國指控她違反了所謂的制裁伊朗法案，而這是美國國內的法律。美國的『長臂管轄』沒有任何國際法依據，這是將國內法凌駕於國際法之上。如果所有國家都像美國一樣用『長臂管轄』實現自身目的，世界就亂了。」