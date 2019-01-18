陸駐加大使盧沙野：2加拿大公民被調查「與孟晚舟案無關」

▲中國駐加拿大大使盧沙野。（圖／翻攝自微信／中國駐加拿大大使館）

大陸中心／綜合報導

有關康明凱（Michael Kovrig）和史派佛（Spavor Michael Peter Todd）2位加拿大公民，因涉嫌「危害國安」在中國接受調查的現況，中國駐加拿大大使盧沙野表示，「孟晚舟案和兩名加公民被拘是兩個性質不同的案子」，「這兩個案子是沒有聯繫的」。談及「孟晚舟案」時，盧沙野說，「有時候我看到一些媒體報導，即使談及中國正面的東西也使用負面的、調侃的語調和筆調」，希望加拿大媒體可多派些駐陸記者，並把所見所聞「如實地向加拿大民眾傳遞」。

▲康明凱與史派佛都在北京遭到拘捕。（左圖／路透，右圖／翻攝自推特@mpspavor）

中國外交部12月13日證實，加拿大前外交官康明凱和史派佛因「涉嫌從事危害中國國家安全的活動」，在中國接受調查當中。最高人民檢察院檢察長、首席大檢察官張軍表示，「按照中國法律，他們正在被調查階段。」

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中國駐加拿大大使館盧沙野表示，「孟晚舟案和兩名加公民被拘是兩個性質不同的案子」，對於兩名被採取強制措施的加國公民，「中方指控他們涉嫌危害中國國家安全，這不同於一般的刑事案件，中方需要進一步深入調查」，因此，不能因中方對兩名加公民採取的司法措施，與加拿大「孟晚舟案」不同．「就指責中方做法不對」；中方是按照國際慣例和通行作法對待兩名加公民。

▲孟晚舟保釋第二天出門。（圖／路透社）

面對外媒報導，盧沙野認為，加拿大媒體過度解讀「中國負面印象」，「任何國家都有問題、缺點和不足，但決定這個國家形象和發展方向的是主流的東西」，若總是報導中國負面訊息，會增加「中國是一個很負面的國家」的印象。

「某個問題在中國是一個非常局部、微小的問題，但通過媒體被無限放大，加民眾認為這就代表了中國的全部」，盧沙野說，「甚至有時候我看到一些媒體報導，即使談及中國正面的東西也使用負面的、調侃的語調和筆調」。

▲盧沙野接受中、外媒體聯訪。（圖／翻攝自微信／中國駐加拿大大使館）

盧沙野強調，「希望加媒體經常到中國實地參觀、考察，也可以多派一些常駐記者到中國」，但前提是要把看到的東西，「如實地向加拿大民眾傳遞」。

針對「何時能裁定康明凱（Michael Kovrig）和史派佛（Spavor Michael Peter Todd）是否違法」，盧沙野說，從一開始「中方就表示，兩名加公民涉嫌參與危害中國國家安全活動」，「隨著調查深入，對兩名加公民的指控會越來越清楚和明確，中方會嚴格按中國的法律和司法程序來處理兩名加公民案件」。

有關「加拿大釋放孟晚舟，中國也會放人」的說法，盧沙野回應，「我在一開始就強調這兩個案子是沒有聯繫的」，但「既然要解決相互的關切，雙方只有坐下來談」，且「任意拘捕一個沒有違反有關國家法律的跨國公司高管，這在世界上是前所未有的」。

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