「真帶種」警抗命嗆直播鄉民　警局長要處分　分局長建議記功

▲台南市保大警方先將飆車族攔車壓制，這時群眾起哄大喊警察打人，直播的民眾也起鬨跟著喊，並將鏡頭對向警方，叫警方放人，群眾也包圍警力，一度造成混亂，氣氛緊張。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南女童虐死案，群眾要為女童討公道，警方百名警力戒護，其間飆車族來回奔馳叫囂公然挑戰公權力，警方壓制取締時，群眾直播大喊「警察打人」，四分局交通組長郭榮木不顧高層命令，向直播鄉民嚴詞「開嗆」讓群眾關上直播而被檢討抗命，四分局長蔡進閱雖指責郭員，但建議郭員適時展現公權力，應記小功懲處。

▲台南地檢署前聚集約數百人，守候該處為女童討公道，台南市警局出動1百多名警力在場戒護。（圖／記者林悅攝）

1月16日下午至17日凌晨，台南地檢署前聚集約數百人，守候該處為女童討公道，台南市警局出動1百多名警力在場戒護，由轄區市警四分局長蔡進閱當現場指揮官，雖然四分局長蔡進閱曾3度以大聲公向現場集民眾溫情喊話，但群眾仍不走人，而且越晚越多人，到17日凌晨1時左右，群眾高達3、4百人，且有眾多鄉民持手機開直播，親自上線向網友報告現場況，儼如「網紅」一般。

期間有人駕改裝汽機車在南檢附近兜圈子，不時鳴喇叭，但到凌晨1時40分左右，有飆車族公然在地檢署側門來回繞行叫囂，並與現場民眾相呼應高聲吶喊，公然挑戰公權力，四分警長蔡進閱原本下令先蒐證事後再究辦，沒想到飆車族愈來愈猖狂，市警局要求先將飆車族攔下來，查證身分，由台南市保大警方先將飆車族攔車壓制，這時群眾起哄大喊警察打人，直播的民眾也起鬨跟著喊，並將鏡頭對向警方，叫警方放人，群眾也包圍警力，一度造成混亂，氣氛緊張。

▲市警四交通組長郭榮木聽到「警察打人」這句話再也忍不住，不顧高層之前所下「不要與民眾衝突」的命令，對著持手機直播的民眾嚴詞開嗆而被檢討。（圖／記者林悅翻攝）

市警四交通組長郭榮木聽到「警察打人」這句話再也忍不住，不顧高層之前所下「不要與民眾衝突」的命令，對著持手機直播的民眾嚴詞嗆說：「難道警方要對這些按喇叭、飆車的飆車族視而不見？」，此話讓直播民眾自己關掉直播，還有直播主說這些人不守交通規則，被取締活該，不要被模糊焦點。現場警方依法處理，將這些車族依道交修例開單告發後放人，而平息這場混亂。

最後四分局長蔡進閱向群眾說，涉案人都被法院裁定羈押，人也全部送看守所了，不會出來，時值凌晨，天氣又冷，留在這裡也沒有用，勸民眾回家，現場群眾才逐漸散去。

▲台南市警四分局長蔡進閱（左）雖指責郭員抗命行為，但私下卻建議市警局，郭員適時展現警方公權力，現場處理得宜，應該記小功「懲處」。（圖／記者林悅翻攝）

17日下午，台南市警局務會報中，郭榮木違反上級命令，向民眾嗆聲的舉動被點名，要求說明經過，郭榮木坦承抗命，但強調跟四分局長無關，四分局長蔡進閱雖指責郭員抗命行為，但私下卻建議市警局，郭員適時展現警方公權力，現場處理得宜，應該記小功「懲處」，市警局則回應，會裁量這「處分」輕重。