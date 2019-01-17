台企聯新春聯誼　王屏生：支持「九二共識」、反對台獨

▲台企聯總會長王屏生。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／北京報導

台企聯龍頭、總會長王屏生今出席在北京舉辦的春節聯誼活動表示，去年九合一選舉結果，為改善兩岸關係帶來希望、轉機，支持「九二共識」、兩岸和平發展是民心所向，要台商們旗幟鮮明地支持「九二共識」，反對台獨。

現場除總會長王屏生、榮譽會長郭山輝及各省市台協會長皆出席與會。國台辦部分劉結一、海協會長張志軍，分管經濟、交流的副主任裴金佳、龍明彪皆出席與會。

王屏生指出，過去一年，世界經濟與兩岸關係形勢多變，廣大台商面臨機遇與挑戰並存局面，台企聯繼續強化服務，幫助台資企業發展，引導廣大台商正確把握兩岸關係發展走向。

▲台企聯今在北京舉行新春聯誼活動 。（圖／記者蔡浩祥攝）

談及兩岸現況，他強調，台商們應「旗幟鮮明地支持「九二共識」，反對台獨」。語畢，現場響起一陣掌聲，與會的劉結一也跟著鼓掌。

王屏生呼籲，台商要做兩岸關係和平發展的支持者和參與者，在國台辦的支持之下，大陸積極投建台商銀行、台商基金、努力經營台商走電商，今後也將採取多種形式，正確引導台資企業轉型升級。

面對去年九合一選舉結果，王屏生表示，這為改善兩岸關係帶來希望、轉機，支持「九二共識」、兩岸和平發展是民心所向、大勢所趨。