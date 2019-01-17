　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

台企聯新春聯誼　王屏生：支持「九二共識」、反對台獨

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台企聯總會長王屏生。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲台企聯總會長王屏生。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／北京報導

台企聯龍頭、總會長王屏生今出席在北京舉辦的春節聯誼活動表示，去年九合一選舉結果，為改善兩岸關係帶來希望、轉機，支持「九二共識」、兩岸和平發展是民心所向，要台商們旗幟鮮明地支持「九二共識」，反對台獨

現場除總會長王屏生、榮譽會長郭山輝及各省市台協會長皆出席與會。國台辦部分劉結一、海協會長張志軍，分管經濟、交流的副主任裴金佳、龍明彪皆出席與會。

王屏生指出，過去一年，世界經濟與兩岸關係形勢多變，廣大台商面臨機遇與挑戰並存局面，台企聯繼續強化服務，幫助台資企業發展，引導廣大台商正確把握兩岸關係發展走向。

▲台企聯今在北京舉行新春聯誼活動 。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲台企聯今在北京舉行新春聯誼活動 。（圖／記者蔡浩祥攝）

談及兩岸現況，他強調，台商們應「旗幟鮮明地支持「九二共識」，反對台獨」。語畢，現場響起一陣掌聲，與會的劉結一也跟著鼓掌。

王屏生呼籲，台商要做兩岸關係和平發展的支持者和參與者，在國台辦的支持之下，大陸積極投建台商銀行、台商基金、努力經營台商走電商，今後也將採取多種形式，正確引導台資企業轉型升級。

面對去年九合一選舉結果，王屏生表示，這為改善兩岸關係帶來希望、轉機，支持「九二共識」、兩岸和平發展是民心所向、大勢所趨。

ET快訊
刮刮樂百萬得主現身！她驚：台彩是真的　現場又刮到5千
1歲女童遭虐死！爆「被冒名募資」　家屬3鞠躬出面回應

關鍵字：台企聯,新春聯誼,王屏生,九二共識,反對台獨

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台企聯新春聯誼　王屏生：支持「九二共識」、反對台獨

胡潤研究院：大陸富豪對經濟信心創10年來新低　積極投資反提升

影／不讓小英片面解讀「一國兩制」　劉結一：不在台灣實行大陸現有制度

傳美要起訴「華為竊密」　《環時》批：心胸狹小、高度自私

三款APP炮打微信　騰訊張軍：無端挨罵半天，我也得說說話

影／廣西大媽40年挑壞18根扁擔　養87孩童20人考上北大清華

香港長州東灣「驚見豬屍」　居民憂非洲豬瘟病毒海漂襲港

溫州女子邊過斑馬線邊看手機遭罰款 創大陸首列

6女業績未達標「跪地爬行遊街」...惡老闆當宣傳　網怒：你來！

裝修工「16樓刷牆」遭割斷安全繩　屋主怒：他踩髒我曬的衣服

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

台企聯新春聯誼　王屏生：支持「九二共識」、反對台獨

胡潤研究院：大陸富豪對經濟信心創10年來新低　積極投資反提升

影／不讓小英片面解讀「一國兩制」　劉結一：不在台灣實行大陸現有制度

傳美要起訴「華為竊密」　《環時》批：心胸狹小、高度自私

三款APP炮打微信　騰訊張軍：無端挨罵半天，我也得說說話

影／廣西大媽40年挑壞18根扁擔　養87孩童20人考上北大清華

香港長州東灣「驚見豬屍」　居民憂非洲豬瘟病毒海漂襲港

溫州女子邊過斑馬線邊看手機遭罰款 創大陸首列

6女業績未達標「跪地爬行遊街」...惡老闆當宣傳　網怒：你來！

裝修工「16樓刷牆」遭割斷安全繩　屋主怒：他踩髒我曬的衣服

中職／喜歡獅隊大家庭　張竣凱轉職變司機

《花不棄》穿幫畫面笑炸！　張彬彬撞斷犯人鎖鏈…人斷氣了手還撐半空中

傳金正恩「農曆年後訪河內」　越南超想主辦二次川金會

金秀賢倒數6個月退伍　最新軍中照曝光「找得到是真愛」

啟動夢想　呂維胤爭取日新溪橋彩繪

惡意逼車致死！日男遭以殺人罪起訴　檢方求刑18年

刮刮樂百萬得主現身！她驚「台彩是真的」　現場示範又刮到5000元

SBL／梅奧近5場4場飆破30分大關　達欣逆轉富邦勇士

快訊／連槓14期「威力彩2.2億頭獎」開出　新北中和1注獨得

輾爆60kg巨蟒斷三截！台鐵司機下車傻住　雙人崩潰抬屍下山

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

大陸熱門新聞

女直播主變焦屍　曾演出喝孟婆湯

長年不吃早餐　女子清出2千顆結..

三寶大嬸衝馬路　慘害3輛賓利連..

學生情侶親熱！長椅「激烈抖動」..

台籍廈門社區主任助理：冤枉人！

紫砂壺加熱水　正妹「10秒脫衣..

杭州美女總裁涉吸金45億流亡泰..

不讓小英片面解讀「一國兩制」　..

裝修工「16樓刷牆」遭割斷安全..

黑衣男猛踹車　下秒遭輾狂求饒

女想要「辛芷蕾」同款卻變鍋蓋頭

好心下車救人　3人全被飛車撞死

生活壓力大...年輕人隱居終南..

月球首株「棉花嫩芽」宣告死亡

更多熱門

相關新聞

不讓小英片面解讀「一國兩制」　劉結一：不在台灣實行大陸現有制度

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱台企聯）今晚於北京職工之家舉辦春節聯誼活動，為不讓台商「鮭魚返鄉」，國台辦主任劉結一致詞時，主動表態要解決台商在大陸面臨的「五缺」；同時，他也強調，「一國兩制」就是我們不在台灣實行大陸現在實行的制度。

台灣人「拒統」的心靈高牆，來自「少數人的民主自由」

陸委會民調 超七成不贊成一國兩制

韓國瑜強調理性質詢　府會關係融洽

陳致中否認復仇　表示為市民發言

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

STUDIO A i8手機不用一萬

女嬰「脖子長滿肉球」是菜花！媽「尾牙太嗨惹禍」

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

機車踏板出現陌生黑背包　他上班見詭異畫面

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她沒死

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

女大生劈腿和前任上床　正牌男友狂打70通

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞牆

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

冷空氣升級冷氣團！北部低溫探12度

孫安佐北捷零遮掩　他罕見說重話

展榮展瑞「原來是3胞胎」！

快訊／66歲廖峻中風！

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面