三款APP炮打微信　騰訊張軍：無端挨罵半天，我也得說說話

▲微信近日遭三款APP不約而同的圍攻。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

大陸三家網路公司不約而同的都選在15日發佈自家社群軟體，共同把矛頭指向騰訊旗下的「社交大佬」微信。對此，騰訊公關總監張軍16日回應，「被人無端罵了半天，我也得說說話，要不然有人還真當騰訊佛性到家，怎麼捏都是軟柿子，隨便做個什麼東西過來就叫挑戰什麼霸權。」

據《中新社》報導，騰訊此回應是針對今日頭條創始人張一鳴、前快播CEO王欣、錘子科技創始人羅永浩旗下的企業均選擇在15日分別發布自己的社交APP，意圖搶奪微信的商業地盤。業界內也開始流傳著騰訊正面臨著一場集體「圍剿」的說法。

據了解，張一鳴所發布的「多閃」，是抖音首次推出的獨立社交產品，主打短視頻製作社交；王欣的「馬桶MT」主打匿名社交，被描述為一個「人脈暗網」，是朋友圈的影子，所有微信上看不到聽不到的，甚至是被刪除的內容都可能出現在這；羅永浩帶來的「聊天寶」則是子彈短信息升級版，新增了熟人圈等功能。

不過，這三款社交產品發布不久後，分享、邀請連結等功能均在微信上受到限制；「馬桶MT」在開放註冊不到一個小時內就被騰訊「封殺」，頭條的「多閃」和羅永浩帶來的「聊天寶」的邀請連結也在16日被微信屏蔽。

「不知道你在怕什麼？」快播創始人王欣在社交媒體上亮出了馬桶MT「已停止訪問該網頁」的微信截圖。

▼王欣秀出「已停止訪問該網頁」截圖。（圖／微信）



針對騰訊有意「封殺」三款社交APP的質疑，張軍也表示，每個領域誰都可以做，也沒有哪個領域是誰的專利，要用產品說話；「我們尊重所有理性討論問題」，但這三款APP「拿堆紅包出來騙用戶下載，留存，也好意思叫產品。」

對此，「國民老公」王思聰15日也指出，「今天的3個產品都是垃圾，沒有機會；還不如做個ins（Instagram）圖片＋打賞的社交APP，匿名社交都是炒冷飯了。」

▼王思聰在微信朋友圈上表態。（圖／CFP／微信）

