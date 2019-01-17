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App助兩岸尋親！台灣里長踏萬里路　揹上百老兵骨灰跨海安葬

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 記者蔡浩翔、林柏安／台北—北京連線報導

手機App不單僅有推播新消息的功能，還能幫助台灣老兵及其後代，跨越海峽兩岸，找到回家的路。來自高雄左營區祥和里的里長劉德文今（17）日在「2019互聯網尋人大會」上表示，有一位老兵曾向他說，「我如果死了，可以把我帶回家，葬在我父母親的墳前嗎？」因為老兵的這個請託，讓劉德文的兩岸助尋親之路，這一走就是16年。

▲高雄左營區祥和里的里長劉德文。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲高雄左營區祥和里的里長劉德文。（圖／記者蔡浩祥攝）

大陸新媒體平台「今日頭條」2016年底開始利用大數據協助「兩岸尋親」，迄今為止，已幫助超過38個兩岸家庭團圓。該平台17日在北京舉辦《「謝謝你」2019互聯網尋人大會》，主辦方透露，頭條尋人2018年共發布29412例尋人尋親訊息，幫助3841個家庭團圓。

頭條尋人於2016年2月正式啟動，致力於用精準的網路訊息推播技術，幫助各類失散家庭尋找走失者。截至目前，已經幫助超過8000個家庭團圓。

▲《ETtoday新聞雲》是今日頭條的台灣年度榮譽媒體合作方。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲《ETtoday新聞雲》是今日頭條的台灣年度榮譽媒體合作方。（圖／記者蔡浩祥攝）

今日頭條副總編輯徐一龍透露，頭條尋人從最早單一尋找走失者，逐步發展出「兩岸尋親」、「尋找烈士後代」、「無名患者緊急尋親」、「抖音尋人」等新項目的過程和背後的動人故事；這也是頭條尋人首次用全景式的方式，回顧3年來的發展歷程。

來自高雄左營區祥和里的里長劉德文在會上受訪時說道，2003年4月時，有個湖南籍的老兵帶著2瓶高粱酒，問他說有沒有空，有事情想說。「當時我跟他說里長不喝酒，但他還是要跟我喝，我就說好。」劉德文娓娓道來當時與老兵相談的情況。

劉德文表示，老兵在第一口黃湯下肚後說著「有件事情我想託付你，如果我過世了，可以把我帶回家鄉，把我葬在我父母親墳前嗎？我從10幾歲就離開家鄉，對自己做一個兒子沒有盡的義務，當我年紀大了、走了，我希望跟我父母親長守在一起。」受於老兵的這個請託，劉德文當下接下承諾，這10幾年來，「揹」著上百老兵的骨灰跨海安葬，助老兵落葉歸根。

▲死後能歸鄉，死老兵心中最大的夢。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲死後能歸鄉，死老兵心中最大的夢。（圖／記者蔡浩祥攝）

劉德文受訪時透露，他送上百人歸鄉後，有3人找不到任何親屬，他就在當地自掏腰包買地安葬。他也稱，自己也在當年那個老兵拿著高粱酒找他聊天後，才知道不是所有老兵都能在大陸找尋到親人；他們念茲在茲的，也就只是死後歸鄉，落葉歸根。

▲「今日頭條」2016年底開始利用大數據協助「兩岸尋親」。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲「今日頭條」2016年底開始利用大數據協助「兩岸尋親」。（圖／記者蔡浩祥攝）

在兩岸尋親經典案例中，最長的失聯時間為80年，最快在15分鐘內就成功尋親。在成功案例中有17名在世老兵，最年長的老兵為100歲。

兩岸尋親項目中，《ETtoday新聞雲》是今日頭條的台灣年度榮譽媒體合作方，雙方共同利用大數據，幫助兩岸家庭團圓，未來會秉持人道精神與公益為先，持續投入。

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關鍵字：今日頭條,兩岸尋親,祥和里,里長,劉德文,老兵,骨灰,安葬

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