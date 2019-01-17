惡意逼車致死！日男遭以殺人罪起訴　檢方求刑18年

▲近年來惡意逼車導致事故的案件頻傳，日本社會普遍認為應加重刑罰。（示意圖／記者洪偵源攝）

國際中心／綜合報導

日本大阪府堺市去年發生一起高速逼車致死事件，40歲的保全人員中村精寬涉嫌以時速近100公里衝撞騎乘大型重機的大學生高田拓海導致死亡，遭檢方以殺人罪起訴，今（17）日具體求刑18年，將在25日做出一審判決。

綜合媒體報導，事發當時中村精寬因為不滿被22歲騎乘重機的高田拓海超車，持續按壓喇叭、閃爍大燈，並且惡意高速逼車，最後直接朝重機後方撞擊，導致高田拓海摔車，最後腦部受創身亡。檢方調閱行車紀錄器影像，認定被告蓄意至死的意圖明顯，遂以殺人罪起訴。

據了解，行車紀錄器影像顯示中村精寬在衝撞高田拓海後說「好，結束了」，被認為是惡意逼車殺人的證據之一，儘管被告律師聲稱那是中村精寬對於一天疲憊工作的感嘆，因不合乎邏輯而不被檢方接受，17日具體求刑18年。

日本在2017年也曾發生一起逼車致死案件，當時26歲男子石橋和步在高速公路上將一輛廂型車逼停在內線超車道上，導致對方被後方車輛追撞造成2死2傷的悲劇，日本地院也依危險駕駛致人死傷罪判處被告18年有期徒刑。

儘管中村精寬被以殺人罪求刑18年，關注事件的民眾依然認為罪狀過輕，紛紛在網路上表達應該加重刑罰的意見。檢方認為，近年來惡意逼車和交通事故致死的事件層出不窮，社會普遍認為要加重懲罰，但最後仍須依照法律判決為準，如不服可再上訴。