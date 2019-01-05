龍崎歐欣「水土保持計畫」涉偽造　要求黃偉哲撤銷施工許可

▲台南市環保團體要求台南市長黃偉哲撤銷龍崎歐欣「水土保持計畫」施工許可。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南市代理市長李孟諺2018年12月20日發放歐欣公司水土保持計畫施工許可，環團代表提出歐欣公司水土保持計畫涉嫌偽造不實，要求台南市長黃偉哲撤銷歐欣水保計畫施工許可。

台南市環保聯盟理事長環安調表示，歐欣公司於2002年環評書及2010年1月環差定稿本，都登載歐欣場址沒有地下水。於2010年1月環差報告p2-30，2002年鑽井: 非實際地下水；2007年鑽井，最大鑽井深度20公尺內無地下水；2009年鑽井，地下水位應為受牛埔溪河道及溝谷徑流滲透之棲止水位。歐欣公司明知沒有地下水，但是，卻於2010年5月水保計畫邊坡穩定分析資料，在S1-S1，S2-S2，S3-S3，S4-S4，S5-S5，S6-S6，S7-S7，S8-S8，S9-S9等各剖面，都標示有地下水位，而且地下水位很淺接近地面，尤其於A掩埋區，廢棄物都泡在地下水中。

黃安調又指出根據農委會2018年12月4日訴願判決書，針對歐欣公司提出之水保計畫核准項目，台南市政府應於2個月內做出最適之處分；市府應依照【水保審核監督辦法】，先查明業者之水保計畫是否屬實或造假，並非發放施工許可；李孟諺代市長於交接前4天，急於發出水保施工許可，而且原核定面積為0.6公頃，卻變成全區水保，已明確逾越申請面積。

荒野保護協會水源保育組組長張讚合教授表示台南市政府應調查歐欣公司水保計畫涉嫌偽造與不實，尤其環團已指出邊坡穩定分析資料，地下水位資料有錯，市府未查證前就草率發放水保施工許可，明顯有瀆職及圖利等行政疏失，請市府查明並先撤銷水保施工許可。

台灣水資源保育聯盟前理事長李建畿表示歐欣場址位於二仁溪上游，場址有牛埔溪通過，又有龍船潛移活動斷層通過，場址遍布破碎地層。不解為何李孟諺代理市長去年12月20日草率發放歐欣水保施工許可不久後，獨派就召開記者會挺賴清德院長選總統，請調查是否有關連，台南市政府發放施工許可實屬不當。

台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華表示歐欣公司水土保持計畫爭議錯誤很多，包括地下水、邊坡穩定資料，絕對高程改相對高程涉嫌隱瞞偽造。涉嫌不實包括A掩埋區S1-S1剖面之泥岩高程不實，導致上邊坡與水平面夾角α（坡角）不實，所得之安全係數也不正確；擋土牆結構穩定分析，上邊坡與水平面夾角α為0，牆背與垂線之夾角θ為0，如此安全係數將低估；另外，也欠缺整體廢棄物掩埋邊坡穩定分析。

陳椒華又表示在地下水部分，歐欣2002年環評書、2010年環差報告、2010年水保計畫定稿本登載地表下20公尺內無地下水，在附錄邊坡穩定分析卻標示近地表就有地下水，涉嫌不實之水位資料，市府未查證就發放水保施工許可，等同涉嫌圖利歐欣公司。