主持非洲豬瘟座談會　胡春華：前階段防控取得積極成效

▲大陸國務院副總理胡春華。（圖／翻攝自中評網）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院副總理胡春華16日表示，有效防控處置非洲豬瘟疫情，堅決防止疫情擴散，確保豬肉市場供應和生豬產能穩定，「要切實抓好豬肉市場供應保障，保證春節期間豬肉市場供給，穩定生豬基礎產能」，並且「要加強國際防控交流合作，普及防控知識，回應社會關切」。

新華網指出，胡春華16日在廣東廣州主持召開非洲豬瘟防控工作座談會，期間表示，要深入貫徹習近平總書記重要指示精神，落實李克強總理批示要求，按照黨中央、國務院的決策部署，進一步落實和完善各項防控措施。前一階段非洲豬瘟防控取得積極成效，但當前疫情形勢仍然復雜嚴峻，必須進一步壓實防控責任，毫不鬆懈抓好防控工作。

胡春華說，要堅決落實現行各項關鍵防控措施，加強生豬調運監管，全面禁止餐廚剩餘物餵豬，及時規範排查處置疫情。要加快實施分區防控，明確防控目標，建立運行協調機制，協同聯防聯控，統籌謀劃生產供應，要加強豬肉製品生產流通管理，落實食品加工企業主體責任，加強豬肉加工製品監管，全面開展生豬屠宰檢測。

▲廣東省珠海市香洲區19日發生非洲豬瘟疫情。（圖／路透社）

據指出，胡春華在會前也到廣州市黃埔區臨時動物檢疫消毒站、九龍鎮生豬養殖場，廣東省動物疫病預防控制中心，廣州市越秀區東川新街市肉菜市場，調研疫情處置、監測檢測、預警和豬肉市場供應保障情況。

台灣中央災害應變中心網站指出，直到本月14日止，大陸地區有24個省份和城市出現非洲豬瘟疫情。

▲大陸非洲豬瘟疫情分佈。（圖／翻攝自中央災害應變中心網站）