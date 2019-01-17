全力捍衛滷肉飯！蘇貞昌下令：疫區旅客100%抽查手提行李　

▲捍衛滷肉飯，蘇貞昌下令全面檢驗來自疫區的旅客手提行李。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者賴于榛／台北報導

防範非洲豬瘟，行政院長蘇貞昌17日再次重申來自疫區旅客須100%抽查手提行李，來自疫區的旅客約占全體旅客20%，行李查驗將從目前的3成提升到100%，因為一旦疫情擴散，養豬業將損失幾千億元，目前疫區肉品的裁罰與所有相關措施都應該講清楚，全力防止非洲豬瘟，也讓觀光客到台灣可以開心吃到滷肉飯。

蘇貞昌上任第一件事就是視察非洲豬瘟防疫，還一度傳出他怒飆機場防疫員，與此同時也要求來自疫區旅客須100%抽查手提行李。

行政院發言人Kolas Yotaka 17日轉述，蘇貞昌在行政院會中表示，目前機場抽驗疫區旅客手提行李只有30%，還有70%的旅客未被抽驗，因此要求來自高風險疫區的旅客隨身行李查驗要達到100%，並免其中若有非洲豬瘟病毒，擴散後台灣養豬業全倒，國家將損失幾千億元。





▲行政院會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌說，來自疫區的行李就必須全面檢查，為了怕對觀光客造成不便，緊急採購X光機、加強人力，對相關疫區來的旅客做特別動線服務，特別增加檢驗關口，加快其動線，儘量縮短等待時間；而為了縮短民眾等待及通關時間，蘇貞昌表示，為達到目標，若需要人力、經費及相關配合事宜，或需緊急採購，就儘快協助與辦理。

因應檢疫時間，有些旅客傳出怨言，蘇貞昌則說，防疫檢驗難免因此增加等待幾分鐘，但為避免非洲豬瘟疫危害，要讓外國旅客了解，入境必須配合，為防治非洲豬瘟，台灣民眾一定可接受多等待5至10分鐘。這些被檢查的旅客僅占全體旅客的20%，從疫區來的航班占總航班20%，希望外界知道這不是全面，是針對疫區來的旅客抽檢100%。

蘇貞昌要求，宣傳疫區肉品的裁罰與所有相關措施都要講清楚，全力防止非洲豬瘟，也讓觀光客到台灣可以開心吃到滷肉飯，讓觀光客減少等待時間，這方面請各部會加油。





▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

事實上，採購X光機與增派航空警察員額已交由內政部處哩，內政部長徐國勇指出，人員增加好處理，將先從保一、保二調人支援；X光機部分已經動用「緊急採購」，趕緊購入X光機，但再快也得一周到10天左右，這段時間高風險疫區旅客採取人工檢查，今日在現場第一班飛機從旅客第一個出來到離開，前後才花12分鐘，但效果非常好，也有查到香腸跟肉類製品。

徐國勇說，有國人旅客認出他來，除了說聲部長加油，甚至說這幾分鐘如果可以防止非洲豬瘟入侵，那這個都是值得的，一點點時間換來安全，因為非洲豬瘟如果入侵，台灣將是每年損失兩、三千億，這樣一點點時間大家都樂於配合，讓他覺得很感動。