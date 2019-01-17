　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全力捍衛滷肉飯！蘇貞昌下令：疫區旅客100%抽查手提行李　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡蘇同框。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

▲捍衛滷肉飯，蘇貞昌下令全面檢驗來自疫區的旅客手提行李。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者賴于榛／台北報導

防範非洲豬瘟，行政院長蘇貞昌17日再次重申來自疫區旅客須100%抽查手提行李，來自疫區的旅客約占全體旅客20%，行李查驗將從目前的3成提升到100%，因為一旦疫情擴散，養豬業將損失幾千億元，目前疫區肉品的裁罰與所有相關措施都應該講清楚，全力防止非洲豬瘟，也讓觀光客到台灣可以開心吃到滷肉飯。

蘇貞昌上任第一件事就是視察非洲豬瘟防疫，還一度傳出他怒飆機場防疫員，與此同時也要求來自疫區旅客須100%抽查手提行李。

行政院發言人Kolas Yotaka 17日轉述，蘇貞昌在行政院會中表示，目前機場抽驗疫區旅客手提行李只有30%，還有70%的旅客未被抽驗，因此要求來自高風險疫區的旅客隨身行李查驗要達到100%，並免其中若有非洲豬瘟病毒，擴散後台灣養豬業全倒，國家將損失幾千億元。

▲▼行政院會後記者會 發言人谷辣斯·尤達卡 國防部次長梅家樹 交通部次長祈文中 主計長朱澤民。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌說，來自疫區的行李就必須全面檢查，為了怕對觀光客造成不便，緊急採購X光機、加強人力，對相關疫區來的旅客做特別動線服務，特別增加檢驗關口，加快其動線，儘量縮短等待時間；而為了縮短民眾等待及通關時間，蘇貞昌表示，為達到目標，若需要人力、經費及相關配合事宜，或需緊急採購，就儘快協助與辦理。

因應檢疫時間，有些旅客傳出怨言，蘇貞昌則說，防疫檢驗難免因此增加等待幾分鐘，但為避免非洲豬瘟疫危害，要讓外國旅客了解，入境必須配合，為防治非洲豬瘟，台灣民眾一定可接受多等待5至10分鐘。這些被檢查的旅客僅占全體旅客的20%，從疫區來的航班占總航班20%，希望外界知道這不是全面，是針對疫區來的旅客抽檢100%。

蘇貞昌要求，宣傳疫區肉品的裁罰與所有相關措施都要講清楚，全力防止非洲豬瘟，也讓觀光客到台灣可以開心吃到滷肉飯，讓觀光客減少等待時間，這方面請各部會加油。

▲▼行政院長蘇貞昌首份公文簽太空計畫，不只要接地氣 ，更要上太空。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

事實上，採購X光機與增派航空警察員額已交由內政部處哩，內政部長徐國勇指出，人員增加好處理，將先從保一、保二調人支援；X光機部分已經動用「緊急採購」，趕緊購入X光機，但再快也得一周到10天左右，這段時間高風險疫區旅客採取人工檢查，今日在現場第一班飛機從旅客第一個出來到離開，前後才花12分鐘，但效果非常好，也有查到香腸跟肉類製品。

徐國勇說，有國人旅客認出他來，除了說聲部長加油，甚至說這幾分鐘如果可以防止非洲豬瘟入侵，那這個都是值得的，一點點時間換來安全，因為非洲豬瘟如果入侵，台灣將是每年損失兩、三千億，這樣一點點時間大家都樂於配合，讓他覺得很感動。

ET快訊
旅遊完被甩！女友到處嗆渣男　男友淚吐「生命剩半年」真相
理科太太踢鐵板！蔡康永開砲逼問12分鐘..網跪著看完

關鍵字：蘇貞昌,非洲豬瘟,內政部,徐國勇

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

家暴虐童案頻傳　蘇貞昌：多一分雞婆、孩子就少一分傷亡

影／蘇貞昌吃麵狂問「這個會不會辣？」　廚師秒答讓他決定…

徐巧芯曬「10年前妹妹頭清純照」　網驚呼：以為福原愛！

藍綠圍「圓圈圈」　侯友宜：很有話聊挺好的

王金平「頭髮滿滿」撞臉鄭運鵬　公道笑回：偶們一樣帥

等了20年！集美國小佔用違建開拆　新北還給學童彩色運動場

學姊、高嘉瑜誰比較美？　王世堅秒答．．．卻寫錯字

「我主張凌虐孩童致死處死刑」　周錫瑋嗆：不修法就包圍立法院！

吳宗憲霸氣無酬代言高雄　潘恆旭：會提供強大宣傳資源

回老家龜山探訪抗癌茶農　朱立倫聲明：這裡不是我的地盤喔！

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

浩子爆「阿翔謝忻密會48分」細節　原來是講綜藝大哥壞話

影／蘇貞昌吃麵狂問「這個會不會辣？」　廚師秒答讓他決定…

徐巧芯曬「10年前妹妹頭清純照」　網驚呼：以為福原愛！

藍綠圍「圓圈圈」　侯友宜：很有話聊挺好的

王金平「頭髮滿滿」撞臉鄭運鵬　公道笑回：偶們一樣帥

等了20年！集美國小佔用違建開拆　新北還給學童彩色運動場

學姊、高嘉瑜誰比較美？　王世堅秒答．．．卻寫錯字

「我主張凌虐孩童致死處死刑」　周錫瑋嗆：不修法就包圍立法院！

吳宗憲霸氣無酬代言高雄　潘恆旭：會提供強大宣傳資源

回老家龜山探訪抗癌茶農　朱立倫聲明：這裡不是我的地盤喔！

立院新會期確定2/15開議　蘇貞昌首場總質詢將登場

洪仲清／為什麼媽媽這麼悲情？

提早過新年！華泰名品城最潮唐人街 、旋轉豬仔樂園超好拍

17日蘇花改開放大貨車通行　車流順暢

未婚妻慘遭「8個富二代」性侵　他賣地苦讀法律要討公道

掛名「鄭多燕」瘦身產品竟含瀉藥　檢調扣44萬粒偽藥6人交保

美6個月內2發《中國軍力報告》　人民日報：妄自推測埋軍售伏筆

影／蘇貞昌吃麵狂問「這個會不會辣？」　廚師秒答讓他決定…

今年首位百萬獎金得主現身　現場買刮刮樂又中5000元

「必看愛情神片」重新上映！1男神+2女神　網淚喊：25年還是經典

楊晨熙認了愛情失敗　利菁嚇傻：她跟大飛是假的！

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

政治熱門新聞

韓國瑜議會市政總質詢初體驗　先..

即／柯P推館長選立委　合體直播..

高嘉瑜、學姊跟韓冰誰漂亮？　王..

麻豆警開槍自戕　監院：分局長難..

韓國瑜上任路平了　網驚：這高雄..

柯文哲嘆自己辛苦「別的市長都不..

高雄市議會首次市政報告　韓國瑜..

陳志賢酒醉耍官威！音控師竟被飯..

柯文哲：換總統就是換個人給人家..

唐鳳寫專欄遭疑比照管案彈劾　現..

韓國瑜謙虛面對首次市政總質詢

馬英九自豪考第一　綠委：你咁袂..

韓國瑜：我是九二共識堅定支持者

北農人事有共識　北市府、農委會..

更多熱門

相關新聞

林岱樺爆：農委會2年沒買口蹄疫苗

台灣近期進入非洲豬瘟警戒期，民進黨立委林岱樺17日在立法院舉行記者會，怒轟農委會行政怠惰，長達兩年沒有採購口蹄疫的儲備用疫苗，換言之，全國在口蹄疫的儲備疫苗上，將面臨長達三年的空窗期，「難道是在靠運氣防疫？」家畜衛生試驗所主秘黃建元澄清，2016到2017年並不是沒採購，而是多場流標，實體疫苗也透過中央畜產會採購，抗原銀行也有庫存疫苗因應緊急狀況。

蘇式「民怨調查表」部會喊瞎　行政院證實

納蘇貞昌政策恐被酸？侯友宜：英雄所見略同

總統府：蔡英文高度關心虐童家暴案

對決山手線　盧秀燕要求「全額補助、一次核定」

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

女嬰「脖子長滿肉球」是菜花！媽「尾牙太嗨惹禍」

STUDIO A i8手機不用一萬

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

機車踏板出現陌生黑背包　他上班見詭異畫面

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

女大生劈腿和前任上床　正牌男友狂打70通

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞牆

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

孫安佐北捷零遮掩　他罕見說重話

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

家暴男大街逼妻撤保護令　路人一拳打斷門牙

發孕照甜笑❤！堂姊轉頭虐死1歲女童

500人夜圍南檢　警調虎離山送走3嫌

帶女投靠！孕堂姊扯嬰靈：打到她醒

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面