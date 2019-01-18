虐童案頻傳　監院設「兒童權利保障專案小組」

▲監察院院長張博雅。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導

台灣近期虐童案頻傳，監察院18日舉行107年度工作檢討會議，多位監察委員表示日前媒體報導多起兒虐案件讓人痛心，重視兒少保護相關議題應採取積極作為，監察院長張博雅裁示請幕僚單位研議，依監察院人權保障委員會設置辦法，於該委員會下設兒童權利保障專案小組，儘速提出相關草案進行討論，對兒少保護盡更多心力。

監察院為人權院，向來極為重視兒童權利保障案件，監察院第五屆監察委員就任以來，調查有關兒少案件計36案，涉及兒虐有7案，糾正案計14案，彈劾案計4案。

監察院指出，兒少機構品質及兒少受照顧權益未獲確保、寄養家庭不足、南投某少年安置機構超額收容及管理缺失、苗栗縣某私立育幼院何姓院生遭生活輔導員管教過當致死、臺南市2歲蔡姓男童疑似遭罹患精神疾病之父親虐死、兒少受虐個案庇護安置措施、兒童受虐致死傷案件、三歲以下受虐兒童人數比例攀升等問題，皆要求政府部門改善相關作為及政策，亦彈劾相關失職人員。

▲鐵棍打3下就紅！肉圓惡爸「家暴影片」再曝光 小孩哭喊。（圖／翻攝自爆料公社）

先前新北市一名父親，12日因為酒後因兒子購買肉圓回家時未在裡面加辣，遭他怒揪衣領又暴怒掌摑質問「肉圓為何沒有加辣？」母親當時在一旁勸阻並拍下影片求助，畫面經PO上網後，引起廣大鄉民激憤與輿論批評，撻伐聲浪持續延燒。

監察委員對兒童權利保障議題甚為關切，亦主張行政院應設專責行政機關，使兒童權利保障更為周全，監察院相關調查及糾正案件統計應更細緻分類，讓外界瞭解監察院向來對兒少保護之努力。