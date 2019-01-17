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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

阿通師邀港湖女神高嘉瑜直播　「師生同框」談兩岸政策

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▲▼陸委會主委陳明通將與台北市議員高嘉瑜直播。（合成圖／ETtoday資料照）

▲陸委會主委陳明通將與台北市議員高嘉瑜直播。（合成圖／ETtoday資料照）

記者曾俊豪／台北報導

陸委會副主委兼發言人邱垂正今（17日）證實，主委陳明通將與有「港湖女神」封號的台北市議員高嘉瑜「同框」直播，地點就在陸委會。邱垂正指出，「阿通師」聯手「港湖女神」直播是陳明通自己的想法，希望透過兩人過去的師生默契，用「接地氣」的網路直播達到陸委會政策說明的目標。

為了讓政策能夠有效擴散，行政院要求各部會多利用社群平台跟民眾互動，一直給人嚴肅、枯燥印象的陸委會，記者會內容向來只有「九二共識」、「一中原則」等議題，如今「搶頭香」搭上「接地氣」的直播列車，格外受到矚目。

邱垂正指出，「阿通師」聯手「港湖女神」直播是陳明通自己的想法，會找上高嘉瑜除了因為她是陳明通在台大國發所任教時的學生，另一方面，也看上高嘉瑜在年輕族群的人氣。他表示，希望透過師生間的默契，在直播中加入小活動，吸引民眾觀看，強化陸委會跟網友的互動，達到說明政策的目標。

▲▼陸委會主任委員陳明通。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會主任委員陳明通。（圖／記者陳政錄攝）

他提到，陸委會的業務具有高度政治敏感性，容易給民眾嚴肅的感受，希望透過主委與來賓輕鬆對話，用直播的方式拉近陸委會跟民眾的距離。然而，這樣做的目的並不是要將部會首長塑造成網紅，而是以「接地氣」的方式跟民眾做朋友讓政策有效傳達。

作為民進黨新生代的政治人物，高嘉瑜擅長運用社群媒體為自己創造「聲量」，先前選舉時拉票、選後謝票等，都曾利用直播的方式拉近跟網友的距離。甚至有網友將她的做成復古的機車擋泥板，讓高嘉瑜在「港湖女神」外，又多了「擋泥板女神」的封號。

據了解，兩人直播的地點將選在陸委會，並以輕鬆的方式進行；至於先前有媒體報導，直播時間訂本月30日，陸委會則沒有進一步證實，僅表示會適當時間會對外公布，倘若初次直播效果不錯，也不排除「阿通師直播」成為常態性方式。

▲▼高嘉瑜。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲民進黨台北市議員高嘉瑜在網路有高人氣。（圖／記者蔣婕妤攝）

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關鍵字：陸委會,陳明通,高嘉瑜,港湖女神,擋泥板女神,特派現場,直播

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