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電動車沒電老人卡在路上　警熱心推車1公里多助返家

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▲台南市新營警分局警員蘇阿信、黃泓智等人，以徒步方式將沈姓長者電動車，連人帶車推回家。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市新營警分局警員蘇阿信、黃泓智等人，以徒步方式將沈姓長者電動車，連人帶車推回家。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

真是暖警！台南市新營警分局警員蘇阿信、黃泓智，巡邏接報在急水溪橋上有一名老翁需要協助，經前往發現94歲沈姓老翁坐在無電的電動代步車停在路中，無法移動而不知手措，員警徒步推車1公里多，平安將老翁人車送回家。

老翁向員警說，電動車可能沒電了，忽然間就不能行駛了，自己也不方便行走，不知道該怎麼辦。蘇姓員警表示，94歲的沈姓老翁，坐在電動代步車上面，一動也不動的停在車水馬龍的橋中央，險象環生，員警先將老翁人車推至路邊安全的地方。

初步檢查車輛狀況，研判是電池耗盡，且沈翁疑有輕微失智現象，僅表示子女均在外工作，無家人共同居住，也無法描述正確住址，經警方以人臉辨識系統查詢得知其住址。因一時之間也找不到充電的地方，於是員警二話不說，徒步推了1公里多的距離，將老翁平安推回家，並請鄰居轉告其家人多加注意，鄰居代表家人頻頻跟員警道謝。

中山路派出所長謝東憲表示，警察的工作不單是衝鋒陷陣、取締違規，更常做的是「服務」的工作，本著「老吾老以及人之老」的信念，希望可以為迷途的長者找到回家的路。並特別提醒，民眾家中若有特別需要照顧之人，應給予配帶足以識別身分的物品，才能在需要的時候，在最短的時間讓大家幫助他（她）回到溫暖的家。

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關鍵字：電動車,沒電,推車,返家,暖警

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