羅文嘉：王金平是「藍皮利益骨」！都站在最大利益處

▲民進黨秘書長羅文嘉。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨新任秘書長羅文嘉17日接受廣播訪問時，談到前立法院長王金平的新書《橋－走進王金平》中，自稱「藍皮台骨」表示，王金平是「藍皮利益骨」，未來期許他可以成為真正的「藍皮台骨」。

對王金平在新書《橋－走進王金平》中，否認自己是「藍皮綠骨」，應該是「藍皮台骨」一事。羅文嘉表示，拋開個人恩怨，以他的個人觀察來說，從今天之前王金平是「藍皮利益骨」，因為他都站在最大利益處。

羅文嘉進一步解釋，其實王金平很有老派政治人物的風範，他回憶自己當時還是新科立委時，王金平對人很客氣，「我其實是期許王金平在出書過後，可以真正變成藍皮台骨。」

羅文嘉強調，很多人都說「最怕讓民進黨變成國民黨，國民黨變成共產黨」，他會在從過去幾年完全不碰政治到接手政治，絕對不是為了民進黨、蔡英文、或是卓榮泰，而是為了自己的孩子，和許多台灣父母的下一代。

羅文嘉指出，對他而言，重點並非藍綠競爭，而是台灣與中國大陸競爭，是民主和獨裁的競爭，「王金平比馬英九、吳敦義、朱立倫都好，因為其實王金平更貼近台灣。」

羅文嘉表示，希望王金平能讓國民黨變成「台灣國民黨」，繼續和中國共產黨抗衡、競爭，那就會是好的在野黨。

▼前立法院長王金平。（圖／記者屠惠剛攝）