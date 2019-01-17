扁案發生被罵背骨　羅文嘉：南線專案曾天賜出的主意！天兵啊

▲民進黨秘書長羅文嘉。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨秘書長羅文嘉17日接受廣播訪問時，談到扁案發生時，他的發言被認為是被骨、落井下石；對此他還原當時在國外只講了一句話「南線專案基本上的謊言不該出現，不應該用謊言掩蓋事實」，而對於南線專案，也在廣告時間脫口而出，是陳水扁的幕僚曾天賜的主意，直言「天兵啊」。

談起跟陳水扁的過往，羅文嘉說，政治系畢業後，本來要出國深造，但留在台灣擔任助理，2000年政黨輪替之後，選擇不進入總統府，不進入權力核心，因為他年輕時追求的是政黨輪替的夢想；而陳水扁剛好是實踐政黨輪替夢想的主力球員。

羅文嘉說，2008年扁案發生，這也成為這群年輕人心中最大的痛，且是深沉的痛，好不容易完成政黨輪替，在8年的時間裡，最後的結果是失去了政權，扁案還成為社會責難的對象。

談起扁案，他從2005年台北縣長選舉失利後，選擇到美國哈佛大學待了一年，在快要離開之前，在波士頓大學演講，有個記者問到他紅衫軍、南線專案的看法；當時他只說了一句話，「南線專案基本上的謊言不該出現，我就只講這一句，我不認為應該用謊言來掩蓋，事實講出來就好」。

羅文嘉表示，南線專案是因為國務機要費，這是首長的特支費，而中華民國從中央到地方，每位首長都有特支費，這在總統叫國務機要費，所以在使用上並沒有疑問，並不需要用南線專案掩蓋。

接著在廣告時段時，羅文嘉脫口而出，了解南線專案的知道，是陳水扁的幕僚曾天賜出的主意，直言「天兵啊」。