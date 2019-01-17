停售保單／宏泰舊防癌險40~60歲投保多　理賠案居首乳癌

▲國人定期接受健康檢查，愈早發現癌症的治癒率也提高，也連帶拉高防癌險的理賠率及給付總額。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李蕙璇／台北報導

今年元旦起各家人壽全面上市新防癌險。而宏泰人壽統計停售的舊防癌險保戶資料，以40~60歲民眾投保率最高，而申請理賠案居首為乳癌。

目前國人罹癌比例高，衛福部公布年度10大死因，癌症連續36年蟬聯冠軍，其中以肺癌和肝癌最多。

宏泰人壽統計其防癌險保戶申請理賠資料中，前三大給付理賠金額最多的病因分別是乳房惡性腫瘤、乙狀結腸／升結腸／直腸腫瘤及口腔／食道惡性腫瘤。

宏泰人壽過往舊防癌險為附約險，其保戶超過一半比率有在主約險之外加購防癌附約險，其中65%保戶年齡為40~60歲，男女比例約48%與52%。

宏泰人壽理賠部協理蔡永澄表示，癌症保險理賠給付項目包含了初次罹患、住院、門診、身故及癌症相關的放射線及化學治療行為，因此不難發現前三大惡性腫瘤的理賠金額高跟醫療技術進步及注重預防醫學有關，透過定期健康檢查很容易篩檢並發現初期惡性腫瘤病灶，加上醫療科技的進步，治癒及存活率提升，因此理賠率也就會拉高。

商品部協理李怡輝則表示，宏泰初期以直營業務員為主要的銷售通路，因此商品策略以壽險為主約，設計防癌險、醫療險、手術險等商品為附約，希望可以減輕客戶的保費負擔，目前也增加主約商品，並也透過保經代、銀行等通路推廣。

以新防癌險為例，30歲男性、保額2單位（住院日額2,400元），有的月繳保費約805元，年繳約9,660多元。

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