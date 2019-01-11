啟動全民保單存摺　13家壽險聯合保護5座大安森林大作戰

▲壽險公會推動區塊鏈聯盟保險科技運用共享平台將於2月測試，預計6月全面上線啟用。（圖／記者李蕙璇翻攝）

記者李蕙璇／台北報導

區塊鏈聯盟共享平台讓每個人擁有自己的保單存摺，偕同壽險業者每年大幅降5.35億元成本，相當於少砍伐2萬顆樹、5座大安森林公園的資源，這就是壽險公會籌備多時的保險業科技運用共享平台，預計今年2月開始測試後半年內正式上線，已有13家業者登記參加。

今年2月先由國泰、中國及台灣人壽等3家業者先行測試，之後再逐一完成區塊鏈接其他登記共享平台的10多家人壽公司，民眾很快地就可以在買保單時，是接到一組驗證碼確認後，即線上完成核保通知，也可以在你的存摺裡看到所買的各家保單內容，無須擔心保單保管及遺失問題了。

▼壽險公會副秘書長金憶惠（右）與保險業資訊科技共享平台召集人翁仲和。（圖／記者李蕙璇攝）



壽險公會副秘書長金憶惠、保險業資訊科技共享平台召集人翁仲和今天出席立委江永昌等召開的「把資料權還給人民」的一場公聽會中，分享其花了數月設計完成的保險業科技運用共享平台的成果，是一項區塊鏈聯盟解決方案。

目前產壽險業各家業者研發科技金融服務，但也出現許多痛點，譬如說在IT技術重複投資、無法有效預防詐保問題、產業間資訊取得不易、協調速度慢等缺乏有效溝通方式等，而壽險公會、保險犯罪防制中心等構思如何將業界資訊架加整合共享平台，也藉此讓保戶更感受到無紙化保單，透過一個保單存摺帳戶就可以看到自己於各家保險公司的保單內容，方便管理及了解保障理賠等條款資訊。