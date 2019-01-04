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停售保單／三商壽舊防癌險新生兒投保第一　理賠案最多肺癌

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▲▼三商美邦人壽。（圖／資料照）

▲三商美邦人壽。（圖／資料照）

記者李蕙璇／台北報導

新防癌險定義採標準化於今年元旦全面更新上市。ETtoday保險雲陸續報導多家人壽公司統整過去資料，今天由三商美邦人壽與讀者分享其保戶平均保額約63萬元，保障明顯不足，去年理賠總額約21.4億元，前三名為肺癌、大腸或結腸癌與肝癌。

三商美邦人壽統計前年（2017年）1月~去年（2018年）11月的防癌險住院日額平均保額約2,200元，一次給付型的防癌險平均保額約63萬元，保障明顯不足。

三商美邦人壽接受ETtoday保險雲的邀請，整合其精算部、理賠部、商品部、業務訓練部與契約部門的資料，讓讀者了解過去舊防癌險銷售等狀況，做為購買新防癌險的參考依據，而這些舊保單也以依保險局規定，於去年底全面停售。

三商美邦人壽表示，在保戶輪廓部分，投保防癌險的性別比是男性及女性約各佔50%；以各年齡層的投保佔比來說，0~5歲之投保件數約佔30%，佔比次高的21~25歲及26~30歲之投保件數僅各佔15%，31~35歲約佔11%，顯示民眾非常重視幫新生兒規劃保險，卻往往忽略了自身的保障需求。

而去年（2018年）1~11月的防癌險理賠總額約為21.4億元，理賠的癌症病因前三名為肺癌、大腸或結腸癌與肝癌。
通常民眾會詢問以下問題，三商美邦人壽相關部們回答如下。

Q1：針對家族幾親等之内的親友，有罹患癌症才算遺傳病史？是否會被拒保？或者是反而更可以較早投保？

A1：要保書僅針對父母及兄弟姐妹是否曾罹患癌症，而且於60歲前身故做相關詢問，不會僅就保戶有癌症家族史而直接予以拒保，主要仍依投保保戶的健康告知情形做核保審核。

Q2：除了癌症險、特定癌症險之外，還可以規劃哪些相關有理賠癌症的保單？

A2：民眾不論是否有投保癌症險，可先規劃基本的住院日額、實支實付附約，此外，可以額外投保重大疾病險、特定傷病險及重大傷病險等有將癌症納入保障項目內的健康險。

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關鍵字：停售,保單,三商美邦人壽,舊防癌險,理賠,肺癌,新生兒,投保,新防癌險,保額

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