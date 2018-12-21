一張表看懂2019年新防癌險　保險局揮大刀砍理賠爭議

▲保險公司2019年1月1日起全面統一施行的新防癌險保障定義範圍 。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

保險局避免民眾申請防癌險的理賠認定爭議，明年一月一日起將統一癌症險定義，而各家保險公司原有的相關防癌險保單將與停賣，至於新防癌險的保費是否隨之調漲，仍需視新商品的設計保障範圍等論定。

壽險公會表示，目前各人壽公司已根據保險局核定的「嚴重特定傷病疾病項目及定義」、「癌症保險」之「癌症定義」與「醫療保險商品之各項疾病項目及定義標準化 」規定中，依增訂初期、輕度癌症及以外之惡性腫瘤定義為重度癌症的定義範圍，設計新防癌險保單商品，並將於2019年1月1日起上市銷售，且採全面統一使用相同定義，便於民眾了解理賠認定範圍。

業者並會同步停售舊有的防癌險保單，但有的保險公司仍會維持保單商品名稱，但其理賠定義則是採取新規定。而舊保單效力在保戶繳費期間仍維持至契約終止。

這也是保險局首度對於嚴重特定傷病、癌症險的定義加以明確規範，僅管曾一度引起業者認為影響保單商品自由設計、市場經濟自由，但屢傳保戶理賠爭議，難以理解罹患相同癌症卻獲A公司理賠而遭B公司拒賠，主管機關強烈表達介入管理統一癌症險可使用的定義。

新保單的「癌症」，係指組織細胞有惡性細胞不斷生長、擴張及對組織侵害的特性之惡性腫瘤或惡性白血球過多症，經病理檢驗確定符合最近採用之「國際疾病傷害及死因分類標準」版本歸屬於惡性腫瘤或原位癌之疾病。此外，並細分為初期、輕度及重度癌症等共三項範圍。

癌症（初期）

一、原位癌或零期癌。

二、第一期惡性類癌。

三、第二期（含）以下且非惡性黑色素瘤之皮膚癌（包括皮膚附屬器癌及皮纖維肉瘤）。

癌症（輕度）

一、慢性淋巴性白血病第一期及第二期（按 Rai 氏的分期系統）。

二、10公分（含）以下之第一期何杰金氏病。

三、第一期前列腺癌。

四、第一期膀胱乳頭狀癌。

五、甲狀腺微乳頭狀癌（微乳頭狀癌是指在甲狀腺內1公分（含）以下之乳頭狀癌）。

六、邊緣性卵巢癌。

七、第一期黑色素瘤。

八、第一期乳癌。

九、第一期子宮頸癌。

十、第一期大腸直腸癌。

癌症（重度）

癌症（初期）和癌症（輕度）以外之癌症。

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