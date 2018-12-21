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影／乳癌、大腸直腸癌理賠件高　新癌險2019年元旦上路

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記者李蕙璇／台北報導

近日名人罹癌病逝，讓大家聞癌色變，而各家人壽的防癌險商品隨著保險局新規定之後，將於明年元旦起全面推出相同癌症定義的新癌險保單。南山人壽統計防癌險保戶以26~35歲居多，平均購買1.2個單位，理賠件最多依序為乳癌、大腸直腸癌、肺癌、卵巢癌、肝癌、口腔癌、鼻咽癌、淋巴癌、甲狀腺癌、食道癌。

南山人壽表示，目前投保件數最多的防癌險為護您久久終身防癌健康險主約、附約為例，保戶的平均購買單位數為1.2個單位，投保年齡以青壯族群26歲至35歲者最多，其次是0至5歲的新生兒及幼兒。

而且不會針對客戶之家族癌症病史進行核保評估，僅會針對客戶個人進行核保評估，也不會因客戶家族癌症病史而拒保。此外，有關家族幾親等之内的親友，有罹患癌症才算遺傳病史議題，因屬臨床醫學定義，可諮詢專業臨床醫師。

▼南山人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼南山人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

近年來保戶因癌症接受治療，南山平均單一個案「癌症醫療」的給付金額約3萬5,000元~8萬元之間，這是沒有包含首次罹癌和癌症身故的一次性理賠。

若以案件量來看，南山保戶申請防癌險理賠較多的前10名癌症，依序為乳癌、大腸直腸癌、肺癌、卵巢癌、肝癌、口腔癌、鼻咽癌、淋巴癌、甲狀腺癌、食道癌。

南山人壽商品部協理游乃穎表示，南山保戶中以投保「護您久久終身防癌健康保險主約及附約」最多，其主要保障內容是當保戶不幸罹癌，在癌症治療過程中，保險公司會依各階段給付保險金。

例如，保戶若初次罹癌，保險公司會先給付一筆保險金讓保戶作為急用；之後若住院接受治療，則提供住院給付，且貼心設計同一住院期間，住院日數倘若超過90天，就再額外提供長期住院特別看護保險金。

若進一步要接受放射線治療、化學治療，或是白血病骨髓/幹細胞移植等醫療費用，保險公司也會給付保險金。若保戶因癌症不幸身故，保險公司依約再給付一筆身故保險金。

除了癌症療程階段的保障商品之外，保險公司也有設計一次性給付的癌症保險商品。保戶若首次罹患癌症，保險公司即一次給付保險金，並針對國人罹患較多的癌症種類，例如氣管、支氣管及肺之惡性腫瘤等，提供額外給付，協助保戶加強醫療品質。

游乃穎表示，除了癌症險以外，包含重大疾病給付的保險商品，也有提供罹患癌症的理賠保障，針對重度罹癌等多項重度重大疾病一次性給附保險金。透過整筆保險給付，患者可彈性運用支應醫藥費用，補償工作收入中斷的損失或休養期間等花費等。

除了癌症險以外，民眾也可以考慮提早購買具重大疾病給付的保險商品，以預防因突如其來的重病，龐大的醫療費用支出造成個人沉重的經濟負擔。

提醒民眾除了在事故發生前防患未然、建構完善的醫療防護網，平時養成良好的生活習慣，積極管理自身健康，更是同樣重要，譬如說有的保戶會再選擇定期健康保險的保單，提供每2年健檢服務，對於體況達標者更可享有健康促進增額保障。

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關鍵字：南山人壽,理賠,乳癌,大腸直腸癌,新癌險,2019年,元旦,保險局,癌症

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