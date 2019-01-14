剁手指斷腳戳傷眼一年詐領33億　壽險業反詐欺平台2月啟動

▲2017年傷害險理賠、詐保金額。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

國人買保險透過眾人之力協助轉移生活中的風險，但是涉嫌詐領保險金的犯罪率仍是相當高，以一年傷害險約327億元的理賠保險金來說，其中約有33億元多是故意詐領保險金。

依壽險公會、保險犯罪防制中心的統計估算，2017年的傷害險理賠保險金額，產險業達70億元，壽險業達257億元，總額327億元中約1成的金額33億元是遭犯罪人士詐領保險所得。

壽險公會已與保險犯罪防制中心共同完成「保險業科技運用共享平台」，預計今年2月開始測試、6月逐一與13家人壽公司上線，除了是一項區塊鏈聯盟達到「保單存摺」讓每位保戶的各家保單資料彙整於一個帳戶之外，還有一項重要任務即是在民眾投保、保險公司審核同意承保過程中，便可以達到「事前預防詐保」、「事後溯源」的預防過濾與勾稽。

▼壽險公會副秘書長金憶惠。（圖／記者李蕙璇攝）

壽險公會副秘書長金憶惠表示，透過區塊鏈連結各家業者達到共享資源平台的功效，除了可以保單無紙化，具有完整證據力的影像簽章，保戶簽收與保戶留存全面無紙化，還可透過彼此間快速的資訊互通，強化跨組織合作，以共通項目的投資，降低投資錯誤的風險。

▼壽險公會保險業資訊科技共享平台召集人翁仲和 。（圖／記者李蕙璇攝）



保險業資訊科技共享平台召集人翁仲和也說，保險業者可透過該平台成為與政府主管機關溝通的單一窗口，建立反詐欺協作平台，通過歷史資訊數據減少詐騙和加強評估，以及驗證保戶身分及並獲得RISC之投保風險評估報告，讓保險證照電子化，加入電子防偽技術、電子化與公司歸屬化技術，於投保未核保時，查詢保戶是否有正在進行投保的資料。

短期效益可看到快速導入區塊鏈技術，達成電子保單與共同建立產業標準，中期效益便可透過產業聯盟KYC，預防及遏止保險詐領犯罪率，還可快速與醫院達成理賠自動化等。而這也是充分利用區塊鏈網絡的特性，一是採私有鏈機制，資料具安全性，還可納入公有鏈錨定機制，強化私有鏈的不可竄改性。



延伸閱讀

►啟動全民保單存摺 13家壽險聯合保護5座大安森林大作戰



►意外險「不一定」理賠超速、闖紅燈 4種情境看懂除外責任條件

►國人狂買利率變動型增額壽險 一張表解癡迷3高特色

►兒子勒斃病父長照悲劇再起 買對失能扶助險先看懂7種理賠金

►國人買長照險才3%停售說熱傳 挑選看2重點必懂免責期180天