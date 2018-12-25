新防癌險元旦全面上市　保費確定變貴

▲2019年1月1日起各家人壽全面統一施行的新防癌險保障定義標準化 。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

現有的防癌險因應保障定義標準化而將全面於年底停賣，元旦起皆上市新防癌險保單。台灣人壽今天（25日）表示其新商品的保費會略調整上升一些。

記者連日來也詢問多家國內人壽公司，有的說「沒有調高，和現在的差不多」，還有的說「無法回應」，也有說「正在確認中」。

台灣人壽則表示，由於明年元旦起癌症疾病定義修訂法令實施標準化，台灣人壽癌症險商品策略採停售現售商品，改以新商品推出因應，其新保單內容的結構與舊商品會有一些差異不同，因此新商品的保費也會跟著略調整上升一些。

▼台灣人壽。（圖／台灣人壽提供）

至於外傳多家失能扶助險也會趁著這次舊防癌險停賣，同時推出新商品，甚至會取消舊商品中提供的保證給付、免體檢等較優的保障及承保資格，而新商品的保費也會調漲，甚至漲到3成。

台灣人壽也具體回應說，確實在年底前會停售1張現有的「安心久久失能照護終身保險」，但仍會持續銷售2張舊保單商品「安心216失能照護終身保險、好心200失能照護終身健康保險」之外，明年1月1日起也還會新上市1張失能險新品「好心180照護終身健康保險」。

台灣人壽也強調在長期照顧險部分，新的一年度目前沒有做任何調整，維持現況。

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