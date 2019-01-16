老祖母斥「不要一直玩電視遙控器」　25歲孫持水果刀刺傷她

▲被孫子殺傷的祖母經醫院救治後已出院。（圖／翻攝爆料公社）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市15日晚驚傳孫子持刀殺傷祖母，罹患精神障疑的25歲陳姓男子與祖母一同觀看電視，因不停把玩遙控器遭祖母斥責，竟惱羞成怒順手拿起水果刀殺向祖母，造成80多歲的祖母頭部等多處傷口，家人也立即將祖母送醫同時把闖禍的孫子送往派出所「自首」。所幸祖母僅受輕傷於16日出院返家。警方表示，已將此男子送療養院並通報為高風險家庭家庭。



▲客廳地板血跡斑斑。（圖／翻攝爆料公社）

據這位被殺傷的婦人她外孫女十六日在網站爆料公社貼文指出，15日晚約莫7點左右，她表弟和外祖母一起在客廳看電視，她表弟一時情緒失控竟持刀將外祖母刺傷，當時舅舅和舅媽在場要攔阻，但失控表弟完全不理會。她說，表弟有精障，她們家庭沒辦法來安置這位表弟，希望網友們可以幫她們想想辦法，讓她隨時會失控的表弟可以被安置，以免再有類似情事發生，她自己目前在國外唸書，一時也無法給她們協助。



據警方指出，行凶的男子領有精障手冊，當晚警方獲報有位男子與祖母發生口角，一時失控拿起桌上的水果刀猛此婦人，致婦人的頭和手有多處刀傷，行凶男子在家人陪同下到警所自首，警方隨即將男子送往桃療並檢經察官同意，待男子的狀況穩定後再予以函送依法偵辦，目前並先將本案通報高風險家庭家庭，協助其家人申請保護令。