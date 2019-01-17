快訊／虐嬰暴怒「就要等你」台南400人圍地院！騎士飆車怒吼衝進場遭壓制

▲「就要等你」台南400人圍地院！騎士飆車怒吼衝進場遭壓制。（圖／翻攝「鄉村天地臨時粉絲團」）

社會中心／台南報導

「我就是要等到你！」台南發生1歲女嬰虐死案，17歲媽媽未成年，遭移送少年法庭裁定收容，聯手施暴的堂姐、堂姐夫及李姓男友人17日凌晨聲押獲准。4人引發全台民眾震怒，有超過400人徹夜包圍台南地院，等待結果出爐，一直到凌晨裁定羈押仍不散去，直播線上超過2萬人觀看，未料突然出現飆車族大吼衝進場，下一秒馬上遭警方壓制在地。

鄉村天地臨時粉絲團直播痛訴「人神共憤、天理不容」，現場有至少400人從16日晚上就陸續湧進台南地院，警方出動大批人力築城人牆警戒，一直到凌晨3人裁定羈押，眾人仍不願散去。網友難過說「妹妹不痛了」，讓現場不少人眼眶泛紅；維持秩序的網友並稱，羈押也必須從地院出來，「出來我們不要動手，警察說那是公務，推擠造成的…就沒辦法了。」

警方凌晨出現2輛警備車，一度造成人潮躁動，傳出3人將搭車離開，隨後又有數輛飆車族衝進場，騎士大吼大叫，下一秒隨即遭員警包圍，壓制在地，眾人圍觀不滿大喊「放人！放人！」要求警方不要傷害民眾。「鄉村天地」直播主則反斥，騎士擾亂現場秩序，不予以鼓勵，警方合理執法，整夜相當辛苦。

據悉，警方稍早已經將嫌犯從法院那邊送離開，且押解到達歸仁拘留所，但因地院人數過多，警力仍留在現場維持秩序。

▼3嫌裁定羈押，地院外仍有大批人潮圍堵。（圖／記者宋德威、林悅攝）



▼台南虐殺童案！民眾深夜想圍堵3嫌不肯離去 警方勸說壓制（影／記者林悅攝）



▼飆車族叫囂遭警方攔捕開單（影／記者宋德威攝）

