▲ 前四海幫堂主陳興餘辭世，法務部長蔡清祥親往關懷致意。（圖／基隆地檢署提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

前四海幫堂主陳興餘，出獄後在更生保護會基隆分會的輔導下，一手創辦「潔安企業社」，讓自己走上正途，也幫助不少謀職不易的更生人，一起重返社會。卻不幸在2018年12月，因心肌梗塞倒下，4日辭世，享年60歲。16日下午法務部部長蔡清祥偕同等一行人，前往企業社頒發表揚狀表彰其貢獻，並致贈慰問金。

法務部部長蔡清祥有感於陳興餘先生，生前雖曾誤入歧途危害社會，但在更生保護會基隆分會的貸款及輔導下，願意迷途知返改過向上，並用一己之力回饋社會，殊值肯定。特別撥冗偕同臺灣更生保護會執行長王金聰、基隆地方檢察署檢察長陳宏達、更生保護會基隆分會主任委員陳淵泉等一行人，於16日上午8時前往「潔安企業社」資源回收場，向陳興餘生前工作場所致意。

前四海幫老大堂主陳興餘，因重傷致人於死等罪，入獄服刑十餘年，出獄後在更生保護會基隆分會的輔導下，成功扭轉暗黑人生，其向更生保護會基隆分會貸款40萬元後一手創辦「潔安企業社」，不僅讓自己走上正途，更聘僱不少更生人，幫助謀職不易的他們一起重返社會，為自己原本不堪的人生寫下璀璨的篇章。

法務部部長蔡清祥親自頒發表揚狀表彰其貢獻，並致贈慰問金外，更鼓勵在場的更生人員工學習陳興餘的精神，改過自新，奮發向上。