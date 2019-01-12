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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

司法命懸一線的解藥在於不適任法官的淘汰

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▲▼許宗力說司法命懸一線，其實，關鍵就在於淘汰不適任司法官。（圖／記者吳銘峯攝）

▲許宗力說司法命懸一線，其實，關鍵就在於淘汰不適任司法官。（圖／記者吳銘峯攝）

記者董介白／特稿

每逢司法節，早已不復見過往的大肆慶祝，而改由學術研討會取代，能多低調就有多低調，原因是信賴度始終低迷使然。身為司法審判機關的大院長，許宗力在第74屆司法節致詞時用「命懸一線」，警示司法的信任度仍處於長期的低檔，在四成左右遊走，再度喚醒這個圈內不願碰觸的老問題。

許宗力有危機四伏的警醒，先打自己五十大板，然而每位司法院長上任的使命，都誓言要提振司法的公信力，拉抬人民對司法的信賴度，為何司法改革講了不知多少年，結果卻始終這麼低，難道這是司法院長的宿命嗎？

許宗力深知問題的核心點在於「人」，但更急切的是，司法行政的功能已非過去一味在於支援審判，確保法官獨立審判不受干擾，更重要的一帖解藥就在於淘汰不適任的法官，即便這會得罪人，但卻是提振司法信賴度的唯一良藥。

「司法改革」這四個字是政治用語，是執政者給人民的牛肉支票，當然更是全民卑微而懇切的期待。講司法改革，議題又硬又難懂，但卻很能喚起老百姓的感受，原因無它，想透過司法定紛止爭的民眾，是使用司法的人，他們也是第一線接觸法官的人，小從法官的問案態度，大到裁判品質的好壞，每一樣細節都攸關人民對司法的信賴，這不是打官司，總有一邊贏一方輸，無法讓兩造都開心的如此簡單邏輯。

許宗力說的好，司法制度的改革只是基礎建設，制度是冰冷的機器，能夠撐起人民對司法信賴的梁柱，終究是在人，唯有用法官的溫暖、柔軟的心，在審判時展現耐心、同理心及開闊之心，才能讓民眾感受司法的溫度，進而提升人民對司法的信賴。

可以如此文青式的詮釋司法命懸一線的原因所在，代表司法當局知悉問題所在，但我們要問的是，如何解決這樣的陳年狀況，答案其實很簡單，也是最為困難的淘汰出場問題，讓不用心，且無擔當的法官離開法院的審判工作，司法的公信力自然可提升。但現況是，總不能只停留在口號式的喊出場，牽扯到如何量化表現好與壞，甚至是審判不得干預的憲法層次問題，拿來當成淘汰機制還無法上路的藉口。講好幾年的淘汰，結果又有幾個法官被淘汰出局？

我們的司法院雖是憲法裡頭的最高司法機關，但卻不碰審判，名不正言不順。這些年來，在司法院創設大法官開庭、公懲會法庭化等等，沾點邊，勉強算是；司法院的重點任務，過去大都定調在支援審判機關， 包括設備和人力的充實，讓法官更能專心於審判。用白話文講，是在服務法官，結果呢？

扣除新進的法官，多數法官領有如部長級的薪水，是全體納稅人所供養，這也是為何民眾有感之所在。前面提及的司法院支援審判工作外，司法院更應有勇氣的理出這條淘汰不適任法官的路來。法官的汰除是得罪人的工作，但總不能成了應付的口號！

司法最根本的問題在於人，講細一點，雖是少數，但傲慢而問案態度不佳的法官，沒少聽說過。法官認真與否，從法官的裁判書類就可窺知。再來，法官辦案的專業度，尤其是事涉財經專業的個案，更是飽受社會的責難，這其中，更是隱藏涉案當事人的知名度，能否真的做到一切由證據說話，而非取巧的做出任意性判決。套一句內行人的話，不管是民事案件的證據取捨，乃至形成判決的推論，到刑事案件的閃躲判決內容，雖然一般民眾看不出來，但對圈內人而言，大家都是心如明鏡般的透徹。

民眾冀盼的司法官淘汰制度，司法行政當局總該拿出點章程與進度，如此一來，民眾對司法公信力的網路民調數字，定會瞬間提升！


 

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關鍵字：法律,人權,司法院,法務部,命懸一線,許宗力,蔡清祥,陳明堂,司法節,司法,司法官

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