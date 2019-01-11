性侵犯破壞電子腳鐐落跑速逮人　法務部：檢警反應一流

記者吳銘峯／台北報導

台東性侵假釋犯潘俊皓，破壞電子腳鐐落跑，但隨即被檢警鎖定，不到一天就迅速逮人，帶回歸案。法務部保護司表示，在使用電子腳鐐監控性侵假釋犯後，確實曾經傳出破壞電子腳鐐的事件。但還好本次因監控的觀護人與獲報的警方，都迅速反應，才能在最短時間內逮人，避免造成社會危害。

保護司副司長張云綺指出，其實電子腳鐐監控的方式，早在外國實施多年。我國因立法院於2005年通過《性侵害犯罪防治法》修正案，受保護管束的性侵犯加害人，若居無定所或有夜間犯罪習性者，觀護人得報請檢察官許可後，採用電子監控，我國開始使用電子腳鐐監控性侵假釋犯。

而最早期的電子腳鐐為RFID（無線射頻辨識）技術，當時採手錶式「電子手銬」對再犯率高的性侵害假釋犯人作科技性的監控措施。當時規定性侵假釋犯進行宵禁以及限制居住在特定處所，把感應器放在犯人家中，並要求犯人手上帶著裝有RFID的手環或手錶；當犯人返回居住地時裝置會發出訊號，把訊息傳回設在法務部的主機。若是犯人在規定時間內不在家中，或是把「電子手銬」拆除，設在法務部的監控器將會收到警訊，並派觀護人以及警力進行查訪。第一批被監控的性侵犯約有200多人。

但因不少性侵假釋犯對於戴上電子手銬，覺得非常羞恥，甚至傳出因此輕生的狀況；另外也有不少人質疑這嚴重侵害人權。因此法務部於2012年改採GPS（全球定位系統）設備，紀錄被監控人的行動軌跡，這有助於判斷被監控人於指定時間是否停留或離開特定地點，或記錄受監控人行動時所經過的區域與時間，以此判斷受監控人是否確實遵守檢察官所下的宵禁命令、限制住居處所命令或遠離禁止出入場所命令。一開始的電子腳鐐為2G系統，目前隨著科技發展，已經發展到4G系統。

張云綺坦言，其實破壞電子腳鐐的案件隨然不多，但幾乎每年都會發生。由於電子監控設備僅能記錄被監控人的「行蹤」，不能掌控被監控人的「行為」，所以一旦設備被破壞後，就要看監控人員的反應是否夠快、判讀是否夠準，才能遏止性侵案件發生。本次台東潘俊皓的案件，就是因為相關人員的反應迅速，才能避免案件再發生，值得稱許。



▼電子腳鐐監控系統。（圖／記者葉南州攝）