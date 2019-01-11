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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

許宗力：審判者要看見當事人，要保有一顆柔軟的心！

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▲▼許宗力在司法節致詞。（圖／記者吳銘峯攝）

▲許宗力在司法節致詞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

為慶祝2019年司法節，司法院與法務部、中華民國律師公會全國聯合會共同舉行學術研討會。司法院長許宗力在致詞時表示，「審判者，要看見當事人，要保有一顆柔軟的心！」他舉出日前因肝癌辭世的高雄高分院法官林紀元為例，要法官們保持開闊之心，不固守個人成見，願意因當事人合理的主張而調整、修正自身觀點。

許宗力致詞時，一開始就說自己擔任司法院長2年多來，在推動司法行政及改革的過程中累積了若干心得。他認為獨立的司法是法治社會的最後一道防線，也是過去二、三十年來，歷屆司法首長努力的目標。但法律訟爭中總有落敗的一方，這導致民眾容易怨懟司法，所以他覺得，司法的挑戰往往在於，縱使判決結果無法盡如人意，仍須讓人民對審判過程、對體制的公正性保有信心。

他舉出他心目中理想的法官類型，提到了去年因肝癌辭世的法官林紀元。林紀元在法官評鑑中總是名列前茅，獲得當事人、律師的一致好評。許宗力舉他為例，說林紀元是「一位有溫度的審判者，開庭態度極佳，當事人或律師回應他的疑問時，從不用擔心受到白眼或揶揄；也曾有人提到，林法官的審理程序就像指揮著一首壯美的交響樂，過程有條不紊，並致力於勸諭當事人和解，讓權益的衝突能歸於和諧。」

至於法務部次長陳明堂則說，因應犯罪類型複雜化、組織化及新興科技之發展，為使犯罪偵辦機關得有效運用新興科技設備進行犯罪查緝、調查證據，同時亦須兼顧人民基本權利之保障，故法務部今年以「從司法專業與正當程序之觀點來談科技偵查與人權保障」為主題，希望藉此拋磚引玉，在基於維護國家安全及社會秩序之出發點為任何偵查作為時，能同時思及對於人民權利之干預，兩者間應取得平衡點，以兼顧案件之偵辦及人權之保障。
 

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關鍵字：法律,人權,司法院,法務部,律師公會全聯會,許宗力,蔡清祥,陳明堂,司法節,司法

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