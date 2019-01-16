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社會 社會焦點 保障人權

影／外籍女捷運站出口和男友拍照　機車匪搶走包包還入鏡

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記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名寮國籍女觀光客與男友在捷運站出口拍照合影，突然遭到一名男子飛車搶奪皮包，警方獲報立即成立專案小組偵辦，經調查循線到犯嫌住家要將他帶回偵訊，卻遭到他持剪刀拒捕，警方已強勢警力將他壓制逮補，訊後依妨害自由、妨害公務、毒品、搶奪等罪送辦。

▲▼吳姓犯嫌缺錢搶奪寮國籍女子15萬外幣逃逸，警方當晚循線逮人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼吳姓犯嫌缺錢搶奪寮國籍女子15萬外幣逃逸，警方逮人時，犯嫌持剪刀拒捕             。（圖／記者陳以昇翻攝）

寮國籍女子持觀光簽證到台灣要與台籍男友辦理婚禮，順道遊覽台灣風光，1月15日中午12時許，2人在新北市三重區三重國小捷運站出口，想在離台前合照留念，當下疏忽旁邊人事物，突然一名吳姓男子（38歲，竊盜、搶奪前科）騎乘機車飛車搶奪女子手提包逃逸，包包裡有護照、身分證件、價值新台幣15萬元的多國外幣，2人趕緊到轄區派出所報案。

▼吳姓犯嫌缺錢鎖定寮國籍女子，飛車搶奪15萬外幣逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼吳姓犯嫌缺錢搶奪寮國籍女子15萬外幣逃逸，警方當晚循線逮人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

寮女的台籍男友向警方表示，當時有看到吳男騎機車在女友旁繞行，他直覺奇怪，馬上用手機拍下他的身影（上圖），殊不知他竟飛車出手搶奪女友手提包；警方立即成立專案小組，根據被害人提供的照片、熱心民眾提供的行車紀錄器，再調閱案發周遭監視器影片一路調查追緝。

當天晚間6時許，警方掌握吳男板橋住處，調派警力要將他帶回偵訊，吳男見事跡敗露，還嗆聲辯稱「我沒做壞事，有人跟我穿一樣衣服！把證件拿出來，我怎知道你是不是警察」，突然轉身持剪刀拒捕，經警方優勢警力將他壓制，從家裡起獲寮國籍女子的證件，以及值約新台幣15萬元的寮、馬、越、泰4國的外幣，還意外找到毒品吸食器等物。

警方表示，吳姓男子沒有工作在家閒晃，只要缺錢就騎吳母機車，四處尋找犯案目標下手偷竊、行搶，吳嫌不但前科累累，還曾對雙親、弟弟家暴；15日又沒錢花，再次將吳母機車車牌拔除，隨後從板橋區國慶街住處找尋犯案目標，騎到三重國小捷運站時，鎖定被害寮籍女子後下手搶奪手提包；警方訊後依妨害自由、妨害公務、毒品、搶奪罪移送新北地檢署偵辦。

▲▼吳姓犯嫌缺錢搶奪寮國籍女子15萬外幣逃逸，警方當晚循線逮人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼吳姓犯嫌缺錢搶奪寮國籍女子15萬外幣逃逸，警方當晚循線逮人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼吳姓犯嫌缺錢搶奪寮國籍女子15萬外幣逃逸，警方當晚循線逮人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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關鍵字：寮國,三重,捷運站,搶匪

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