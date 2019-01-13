總金額高達2.7億台幣！　寮國遣返191名中國電信詐騙犯

▲電信詐騙犯們身穿粉紅色及咖啡色外衣。（圖／翻攝自新華視頻）

大陸中心／綜合報導

中國與寮國警方於2018年合作調查多起電信詐騙案，並在寮國境內偵破9個據點後，雙方於11日在瓦太國際機場舉行簽字移交儀式，將191名中國籍電信詐騙犯罪嫌疑人押解回中國大陸。

▲191名嫌疑犯分別搭乘2架飛機回到中國。（圖／翻攝自新華視頻）

綜合陸媒報導指出，中國警方於2018年12月上旬接獲民眾報案，調查後得知一批嫌犯在寮國境內進行網路兼職刷單（以作假方式提高銷量及商家信譽，買空賣空，不需要實際購買的行為），及網上投資理財詐騙活動，受騙人數眾多，涉案金額巨大。

據報導，受害者以分布在河南省鄭州、南陽及許昌等地居多，詐騙集團透過QQ等社群平台與受害者聯絡，要求受害人按照指引，自費完成「刷單」任務。受害人刷單之後不僅沒拿到回扣，連刷單費用也被騙走，且每宗案件涉案金額從人民幣5000元至3萬元不等，總金額高達6000萬元人民幣（約新台幣2.7億元）。

▲中國警方與嫌疑犯。（圖／翻攝自新華視頻）

報導表示，兩國警方啟動偵查，隨後在寮國境內先後5次對9個詐騙據點進行逮捕行動，逮捕了分屬11個犯罪集團，共191名嫌疑犯，並現場扣押信用卡、電首、手機及詐騙劇本等犯案工具。

據報導，2018年，中國與寮國警方聯合偵辦各類案件30餘起，寮國警方抓獲並向中方移交經濟、刑事及網路賭博類嫌犯50人。