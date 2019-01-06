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嫌「唱太難聽」台下猛噓起衝突　惡煞持斧頭堵人猛砍

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▲▼被害人坐計程車遭攔下後，被嫌犯持斧頭砍傷頭破血流。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲被害人坐計程車遭攔下後，被嫌犯持斧頭砍傷頭破血流。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區中正北路一家卡拉OK小吃店發生砍人案件，5日凌晨3時許一名張姓男子帶著兒子到店內消費，上台唱歌時竟然被另名林姓嫌犯猛噓，雙方因此爆發口角衝突，不料林嫌竟然回家拿了小斧頭，攔下載著父子兩人的計程車，拿出斧頭砍得張男頭破血流後逃逸，警方循線前往住家將林嫌逮捕偵辦。

警方調查，42歲的張姓男子當日帶著兒子帶中正北路的卡拉OK小吃店內唱歌，因為沒有包廂隔間，唱到一半時聽聞林姓嫌犯在台下噓聲連連，張男覺得面子掛不住，上前跟對方爆發衝突，雙方酒醉間話語沒在客氣，手上沒傢伙的林嫌便趕回家中，預藏一把小斧頭要討回公道。

張男當時正搭乘計程車要離開，恰巧並趕回的林嫌撞見，隨即橫跨馬路敲計程車窗，要對方下車理論，張男下車沒多久隨即被打趴在地，一旁友人想勸架也攔不住，導致張男頭部、手臂、背部都有傷，警方獲報趕抵時見他頭破血流，連忙將其送醫治療，頭部縫了8針後並無生命危險。

警方調閱路口監視器，循線前往林姓嫌犯住處將其逮捕到案，並在地下室起獲犯案工具小斧頭一支，他向警方供稱只是要跟對方理論，自己並沒有不尊重意思，結果雙方在路邊再次爭吵後才會動手行兇，警方訊後依照殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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▼警方循線將嫌犯逮捕到案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼被害人坐計程車遭攔下後，被嫌犯持斧頭砍傷頭破血流。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼查扣凶器。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼被害人坐計程車遭攔下後，被嫌犯持斧頭砍傷頭破血流。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：三重,卡拉OK,斧頭

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