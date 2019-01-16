台南1歲女童遭「4家人一起虐死」…王薇君「拳頭硬了」號召立院聲援

▲王薇君分享虐童新聞，號召明天下午到立院聲援。（圖／翻攝自Facebook／王薇君，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台南市一名17歲薛姓母親和李姓同居人疑活活打死女嬰，被依殺人罪嫌送辦。消息經網路曝光後再度點燃鄉民怒火，上百民眾徹夜包圍警局，兒童權益促進協會理事長王薇君也在臉書發文「拳頭又硬了 」。

院方15日晚間初步檢傷後，發現女嬰全身滿是瘀傷，大腿整片烏黑紅腫，且身體還有多處疑似被美工刀切劃的刀傷，幾乎可以說是體無完膚；在警方介入調查後，女嬰生母則辯稱，因孩子難以管教、哭鬧不斷，因此才會隨手拿起「不求人」管教，孰料打完後孩子就昏厥失去意識，因此才會將她緊急送往醫院急救，並不知道女兒會因此死亡。

台南市第五分局副分局長郭永益說明，薛母、薛女堂姐（20歲）、薛女何姓堂姐夫（26歲），加上常來家中作客的李姓計車司機（28歲），4人都承認只要女嬰哭鬧就會打小孩，照他們講應該有時候各自，有時一起打，他們在打應該也是沒想那麼多，就是看到小孩哭鬧就打，今年一月因女嬰哭鬧次數頻繁，4人動手次數也變多。

王薇君一早在臉書分享虐童新聞，並用hashtah寫著「拳頭又硬了」，稍晚再發文透露17日下午會到立法院側門聲援，強烈要求立院召開第二次臨時會，「保護兒少沒有寒假」。