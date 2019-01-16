台南女童送醫畫面曝光！「頭後仰吊手上」　狠母送進急診就走

▲醫院監視器曝光，女童生母坐男友計程車到醫院，當時女童頭往後仰顯示已經沒有意識。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台南爆發虐童致死案，引起網友和民眾咬牙切齒痛罵女童母親實在太狠心，如今監視器畫面曝光，醫院大門口監視畫面紀錄下這痛心的一刻，16日晚間22時09分，穿著短裙戴口罩穿著白拖鞋的女子，神情慌張地下了計程車走進醫院，當時抱在懷裡的小孩頭已經往後仰，看起來似乎已經沒有意識，母親將小孩送進醫院後，計程車則離開。

醫師表示，當女童送進醫院時已經沒有呼吸心跳，經過醫護人員緊急搶救，30分鐘後還是宣告不治，醫護人員檢視女童身上大小瘀青和多處挫傷，懷疑是虐童，趕緊通報警方。

▲警方移送四名涉嫌虐死女童的嫌犯，走在前面的是生母男友，後方跟著就是女童的薛姓生母。

女童外婆在殯儀館時難過的說，早在一兩週前就得知他們會打女童，但因為女兒都不讓女童和他們見面，所以不知道女童的現況，外婆說4個人都有打（指女兒、女兒的表姊和表姊夫，以及李姓男子），並表示，女兒曾有跟她說，外孫女卡到陰，被陰靈跟蹤，晚上都不睡不斷哭鬧，要一直打到陰靈被驅趕為止，但她沒想到竟然可以狠下手打死1歲多的孫女。

大批網友聚集警局前，將生母的李姓男友人計程車砸壞，痛罵「才1歲你們到底怎麼下得了手」、「媽的，社會上就是有這種敗類」、「小寶貝不痛了，保佑他們一定要受到懲罰！」

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