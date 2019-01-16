影／台南女童阿姨起底！12字自介「只能寵」　驚爆虐貓黑歷史

▲台南女童生母堂姊臉書遭網友灌爆。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉國吏／綜合報導

近日虐童事件頻傳，繼新北托嬰中心傳出痛打幼童、蘆洲男因肉圓沒加辣痛打小孩後，今日又傳出台南1歲女童遭生母、同居人、生母堂姊夫妻等4人多次施虐不治。生母堂姊臉書被肉搜後被眼尖網友發現，生母堂姊之前因虐貓被愛貓社團所熱議。

一名李姓女童15日晚間因呼吸微弱，被17歲薛姓母親及其友人送到醫院，經搶救後仍宣告不治，而醫護人員發現女童身上多處傷口，懷疑是家暴案件，通報警方。經警方初步調查，薛母、薛女堂姐夫妻，加上常來家中作客的李姓計車司機都坦承動手打小孩，且讓人心疼的是，警方在屋內還帶回疑似施暴工具的愛的小手、藤條、塑膠管。

▲台南17歲女虐死女嬰，以及聚集在警局外的人潮。（圖／翻攝黑色豪門企業臉書社團、當事人臉書）

現年20歲的薛女堂姊被網友肉搜後，目前臉書已經遭洗版，薛女堂姊過往的黑歷史也遭起底。臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」就有網友透露，薛女堂姊之前才在社團驚傳虐貓「現在進階到虐童致死 真的垃圾」，並PO出該女臉書。

薛女堂姊臉書自介寫著「公主年紀小 經不起兇 只能寵」，並貼出多張跟老公的放閃照，已經跟寵物貓咪的合照，但幾乎每天發文都已經遭憤怒的網友留言洗版。網友透露，去年看到有人在網路上爆料虐貓事件，「當時有特別點進去他臉書看 所以對他非常有印象」。