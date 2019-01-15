主廚休假！　川普買麥當勞、披薩請足球隊：美國貨我都愛

▲川普表示，「只要是美國貨我都愛，這裡全都是美國貨。」（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普14日在白宮宴請美式足球大學冠軍隊，但由於政府停擺、主廚被迫休假，因此自掏腰包買了300多個漢堡，還有薯條和披薩請客。他表示，「只要是美國貨我都愛，這裡全都是美國貨。」從照片中可見，一個個精製的銀盤上堆著速食，桌上擺的是金色燭台，背景則是白宮華麗的裝潢，形成有趣的對比。

美國克萊門森大學（Clemson University）老虎隊奪得2018球季的大學美足全國總冠軍，依照慣例前往白宮接受表揚。這次適逢聯邦政府部分關閉，川普於是買了他個人最愛吃的速食，除了麥當勞，還有漢堡王以及溫娣漢堡。

▲▼ 一個個精製的銀盤上堆著速食，桌上擺的是金色燭台，背景則是白宮華麗的裝潢。（圖／達志影像／美聯社）



川普對球員發表談話時說，「難道因為政府停擺，就讓你們沒東西吃嗎？還是讓第一夫人和第二夫人做一些簡單的沙拉？但我說，你們才不愛吃沙拉呢。」他告訴記者，「我想，這些都是他們最愛的食物。」

美國政府停擺14日已經進入第24天，美國白宮副發言人吉德利（Hogan Gidley）表示，「總統想要舉辦一個有趣的活動，來慶祝老虎隊的勝利，但因為民主黨拒絕協商邊境圍牆的議題，許多常駐白宮的職員被迫休假。」