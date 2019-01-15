熟客超carry送一部車　麥當勞員工爆哭「天上掉下來的禮物！」

國際中心／綜合報導

真是最暖的聖誕禮物！美國堪薩斯州一間麥當勞女員工安德森（Vicki Anderson）在去年聖誕夜時，開了許久的老爺車直接壽終正寢，於是詢問是否有人正在賣便宜的二手車，而這時正巧碰上以前的熟客，超凱轉送二手車，讓她直接當場爆哭「根本天上掉下來的禮物！」

從去年秋天開始，安德森的車都會有事沒事突然故障，但就在聖誕節前夕車子終於報銷，進場維修又是一大筆花費，只好先請同事順道送她上下班，但她不想因此造成同事麻煩，也礙於自己的經濟條件，只能尋找便宜的二手車。

平日親切負責的態度，又喜歡和客人哈拉的安德森，早已在客人心中建立好印象。某次在得來速上班時和常客艾利斯（Chris Ellis）訴苦她想買便宜的二手車，艾利斯隨即回家和兒子商量，把自己2009年買的二手車送給安德森。

9日下午父子倆開著準備要送給安德森驚喜的二手車，裝上新輪胎，還加滿了油前往麥當勞，將正在輪班的安德森帶出來，正當她一頭霧水時，艾利斯大方掏出一把車鑰匙說「那台黑色的車就是你的了！」

▼美國麥當勞女員工安德森收到熟客送的二手車，又驚又喜。（圖／達志影像）

見到眼前這輛車是竟是自己的，安德森驚訝到說不出話來，直奔擁抱艾利斯父子，並坐上車子試開，感動說「上帝祝福你，你們是我的祝福」，不過艾利斯反倒謝謝安德森平日有愛的服務態度，讓消費者都彷彿加一般溫暖，有賓至如歸，更說「我每次開車點餐，妳都讓我笑容滿面...這世界有很多好人，妳就是其中一位。」