周杰倫「笑著幫忙拍照」！　他PO認證圖：完全沒有架子

▲路上遇到周杰倫，你會做什麼？（圖／ETtoday）

生活中心／綜合報導

大家一定有過請路人幫忙拍照的經驗？但如果今天幫你拍照的是天王級的巨星呢？一名網友表示，在路上巧遇周杰倫，還請對方幫忙拍照「完全沒架子」。照片曝光後，引發網友爆笑，「好了嗎...可以換我了嗎」、「但是周董的角度似乎沒拍到頭？」

這名網友在《爆廢公社》稱讚周杰倫，不但幫忙拍照，人還超好完全沒天王架子。不過一看他分享的照片，所謂的周杰倫幫忙拍照是「周杰倫的廣告看板」幫忙拍照，原po則站在離手機的不遠處比出一個ya，畫面相當搞笑。

▲▼實在太幽默啦XD。（圖／翻攝自爆廢公社）

這張照片成功逗笑大批網友，「有順便請他簽名嗎」、「可以跟他一起自拍」、「還面帶微笑幫你拍照呢」、「重點是你看見大明星，招牌俗的ya就出現了」、「不好意思，大叔請讓開！你擋到後面被拍的人」、「好了嗎？可以換我了嗎」，也有人開玩笑說，「騙人，還說沒架子，都那麼明顯了」，並用红筆圈出牆上多個「架子」。

周杰倫的廣告看板不是第一次引起討論話題，過去他曾貼出一段影片，一輛貼有昆凌代言廣告的公車先從鏡頭前開過，緊接在後的是貼有自己代言廣告的公車，也讓他笑說，「今天在開車的時候，發現旁邊一直有人在看我，原來是妳！為什麼是我追妳！」