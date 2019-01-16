華聞快遞／抖音持續高增長　中國日活躍用戶突破2.5億

▲2018抖音在中國大幅度增長。（圖／中新網）



《北京》抖音持續高增長 中國日活躍用戶突破2.5億

抖音總裁張楠15日公布了抖音的最新用戶數據，截至2019年1月，抖音國內日活躍用戶(DAU)已經突破2.5億，月活躍用戶突破5億。字節跳動副總裁張輔評曾表示，截止到2018年10月，抖音國內日活躍用戶突破2億，月活躍用戶突破4億，這意味著在兩個月左右的時間，抖音的日活和月活快速增加了25%；另外，抖音海外版TikTok在很多國家實現突破，整體國際化進展順利，高速增長。（中新網）

《南京》南京江寧區新年小目標：做創新名城建設的主戰場

作為南京市經濟體量最大的區，江寧區15日舉辦2019年首場新聞發布會，該區發改局副局長龔軻指出，去年該區GDP達2134億元（人民幣，下同），增長約9%，高於江蘇省、南京市的均值；也是在2018年，江寧區位列全國工業百強區第9位，全省第2位。在2019年，江寧區將以建設創新名城核心區為目標，將力求在4個「度」上，拓展匯聚創新資源的廣度、提升校地融合發展的溫度、點燃企業創新創造的熱度、加大科技精準服務的力度。（澎湃新聞）

《北京》防菜貴傷民、菜賤傷農 農業農村部：建立健全高效供給體系

針對如何有效防範「菜貴傷民、菜賤傷農」這一問題，農業農村部市場與信息化司司長唐珂16日指出，目前，農業農村部正在與有關部門一起，圍繞小農戶進入大市場的需要，從產地市場建設、產銷信息服務、對接平台搭建、產品品牌提升等多方面入手，建立健全從田頭到餐桌的高效供給體系。（中新網）

《浙江》浙江沿海高速公路全線通車 376公里連接福建高速路網

浙江沿海高速公路16日象山至樂清段通車儀式在台州、寧波、溫州三地同時舉行。浙江省交通部也指出，沿海高速寧波段（象山港大橋及接線工程）已於2012年通車，2018年9月樂清灣大橋及接線工程通車，加上此次象山至樂清段通車，意味著浙江沿海高速公路已實現全線通車。該公路全長376公里，建設工期約4年；工程起於寧波繞城高速公路，途經象山、寧海等14個縣、區，終於溫州蒼南浙閩交界處，與福建省福鼎市的高速公路網相接。（澎湃新聞）

▼浙江沿海開速公路全線通車，與福建福鼎市的高速公路網相接。（圖／CFP）



《安徽》明年重點水域實施長年禁捕 安徽15項任務保護長江水生生物

安徽省政府辦公廳近日推出《關於加強長江(安徽)水生生物保護工作的實施意見》，提出實施生態修復工程、珍稀瀕危物種拯救行動等15項任務。到2020年，長江(安徽)重點水域實現常年禁捕，水生生物保護區建設和監管能力顯著提升。（新華網）

《天津》天津去年GDP增速放緩 今年增速目標4.5%

天津市長張國清14日指出，2018年預計全市地區生產總值增長3.6%左右，2019年設定的地區生產總值增速目標為4.5%左右。據悉，2018年天津市3.6%左右的GDP增速與2017基本持平，但不及2018年年初設定的預期目標。雖然經濟增長速度放緩，但在國網天津電力公司董事長趙亮看來，天津經濟發展的後勁卻很足。（澎湃新聞）

《北京》去年鐵路完成貨物發送量40.22億噸 同比增長超9%

中國鐵路總公司近日指出，2018年鐵路貨運增量行動開局良好、成效顯著，全國鐵路完成貨物發送量40.22億噸，同比增長9.1%，增運3.34億噸，其中，國家鐵路完成貨物發送量31.9億噸，同比增長9.3%，增運2.72億噸，超額完成全年增運2億噸的目標任務；增加的貨運量與公路完成同樣貨運量相比，可節省299萬噸標準煤，減少二氧化碳排放736萬噸，為打好污染防治攻堅戰，特別是打贏藍天保衛戰作出積極貢獻。（澎湃新聞）

《河南》河南省政協委員張朝祥：建議全面放開生育

據悉，2018年全中國人口顯著下降，這是全面二孩政策實施後，出生人口連續兩年下降。對此，河南省政協委員張朝祥指出，「國家全面放開二孩之初，相關部門曾預測2018年將是新生兒出生高峰，如今，2018年已過去，不僅沒有迎來所謂的出生高峰。相反，2018年全國出生人口顯著下降。」他也表示，「建議考慮全面放開生育或為全面放開生育做好前期調研」，面對人口下降趨勢嚴重，老齡化加劇嚴重的問題，適育人群考慮的是家庭經濟負擔太重，養孩子太費精力，孩子出生無人看護等自身切實困難；全面放開，原本不想生的還是不會生，但一些想生三孩的能生，將會是一種出生率彌補。（東方今報）

▼河南省鄭州市夜景。（圖／CFP）

