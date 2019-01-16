　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／抖音持續高增長　中國日活躍用戶突破2.5億

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2018抖音中國增長圖。（圖／中新網）

▲2018抖音在中國大幅度增長。（圖／中新網）

《北京》抖音持續高增長　中國日活躍用戶突破2.5億

抖音總裁張楠15日公布了抖音的最新用戶數據，截至2019年1月，抖音國內日活躍用戶(DAU)已經突破2.5億，月活躍用戶突破5億。字節跳動副總裁張輔評曾表示，截止到2018年10月，抖音國內日活躍用戶突破2億，月活躍用戶突破4億，這意味著在兩個月左右的時間，抖音的日活和月活快速增加了25%；另外，抖音海外版TikTok在很多國家實現突破，整體國際化進展順利，高速增長。（中新網）

《南京》南京江寧區新年小目標：做創新名城建設的主戰場

作為南京市經濟體量最大的區，江寧區15日舉辦2019年首場新聞發布會，該區發改局副局長龔軻指出，去年該區GDP達2134億元（人民幣，下同），增長約9%，高於江蘇省、南京市的均值；也是在2018年，江寧區位列全國工業百強區第9位，全省第2位。在2019年，江寧區將以建設創新名城核心區為目標，將力求在4個「度」上，拓展匯聚創新資源的廣度、提升校地融合發展的溫度、點燃企業創新創造的熱度、加大科技精準服務的力度。（澎湃新聞）

《北京》防菜貴傷民、菜賤傷農　農業農村部：建立健全高效供給體系

針對如何有效防範「菜貴傷民、菜賤傷農」這一問題，農業農村部市場與信息化司司長唐珂16日指出，目前，農業農村部正在與有關部門一起，圍繞小農戶進入大市場的需要，從產地市場建設、產銷信息服務、對接平台搭建、產品品牌提升等多方面入手，建立健全從田頭到餐桌的高效供給體系。（中新網）

《浙江》浙江沿海高速公路全線通車　376公里連接福建高速路網

浙江沿海高速公路16日象山至樂清段通車儀式在台州、寧波、溫州三地同時舉行。浙江省交通部也指出，沿海高速寧波段（象山港大橋及接線工程）已於2012年通車，2018年9月樂清灣大橋及接線工程通車，加上此次象山至樂清段通車，意味著浙江沿海高速公路已實現全線通車。該公路全長376公里，建設工期約4年；工程起於寧波繞城高速公路，途經象山、寧海等14個縣、區，終於溫州蒼南浙閩交界處，與福建省福鼎市的高速公路網相接。（澎湃新聞）

▼浙江沿海開速公路全線通車，與福建福鼎市的高速公路網相接。（圖／CFP）

▲▼浙江省杭州市。（圖／CFP）

《安徽》明年重點水域實施長年禁捕　安徽15項任務保護長江水生生物

安徽省政府辦公廳近日推出《關於加強長江(安徽)水生生物保護工作的實施意見》，提出實施生態修復工程、珍稀瀕危物種拯救行動等15項任務。到2020年，長江(安徽)重點水域實現常年禁捕，水生生物保護區建設和監管能力顯著提升。（新華網）

《天津》天津去年GDP增速放緩　今年增速目標4.5%

天津市長張國清14日指出，2018年預計全市地區生產總值增長3.6%左右，2019年設定的地區生產總值增速目標為4.5%左右。據悉，2018年天津市3.6%左右的GDP增速與2017基本持平，但不及2018年年初設定的預期目標。雖然經濟增長速度放緩，但在國網天津電力公司董事長趙亮看來，天津經濟發展的後勁卻很足。（澎湃新聞）

《北京》去年鐵路完成貨物發送量40.22億噸　同比增長超9%

中國鐵路總公司近日指出，2018年鐵路貨運增量行動開局良好、成效顯著，全國鐵路完成貨物發送量40.22億噸，同比增長9.1%，增運3.34億噸，其中，國家鐵路完成貨物發送量31.9億噸，同比增長9.3%，增運2.72億噸，超額完成全年增運2億噸的目標任務；增加的貨運量與公路完成同樣貨運量相比，可節省299萬噸標準煤，減少二氧化碳排放736萬噸，為打好污染防治攻堅戰，特別是打贏藍天保衛戰作出積極貢獻。（澎湃新聞）

《河南》河南省政協委員張朝祥：建議全面放開生育

據悉，2018年全中國人口顯著下降，這是全面二孩政策實施後，出生人口連續兩年下降。對此，河南省政協委員張朝祥指出，「國家全面放開二孩之初，相關部門曾預測2018年將是新生兒出生高峰，如今，2018年已過去，不僅沒有迎來所謂的出生高峰。相反，2018年全國出生人口顯著下降。」他也表示，「建議考慮全面放開生育或為全面放開生育做好前期調研」，面對人口下降趨勢嚴重，老齡化加劇嚴重的問題，適育人群考慮的是家庭經濟負擔太重，養孩子太費精力，孩子出生無人看護等自身切實困難；全面放開，原本不想生的還是不會生，但一些想生三孩的能生，將會是一種出生率彌補。（東方今報）

▼河南省鄭州市夜景。（圖／CFP）

▲▼河南省鄭州市夜景。（圖／CFP）

ET快訊
快訊／虐死1歲女童還唱歌　狠母移送少年法庭、3人聲押
女童送醫體溫32度已死4hrs！狠媽「攜女童屍」KTV爽唱3
有毒43cm蜈蚣當寵物「足肢爬胸口」　台飼主登國際版面

關鍵字：華聞快遞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

乞求母親不要上夜班　12歲女童遭母同居男友性侵懷孕4個月

可關3年！香港侮辱國歌遭質疑「定義模糊」　林鄭月娥：這是普通常識

偷車後入住派出所旁閣樓　男被逮：以為最危險的地方最安全

以為長得一樣就可以？　拿雙胞胎哥哥證件出境「這一關」被識破

最新通訊App引科技大佬「互嗆」！騰訊：這也好意思叫產品

為確保首季開局良好　大陸財經3部委共同「穩增長」

剖析「習五條」　劉結一《求是》刊文：堅決粉碎台獨　

杭州中學首創「戀愛假」　讓單身老師月請兩次去拍拖

時隔2年考察雄安新區　習近平與工人視訊交流

華聞快遞／抖音持續高增長　中國日活躍用戶突破2.5億

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

三寶騎士天氣冷用「單手騎車」　前方竄出右切寶...當場滑出慘摔

《蜘蛛人：離家日》首支電影預告！全球同步釋出

新莊垃圾哥「10秒丟包」超熟練 整袋扔山區 網怒：公德心被狗啃

林書豪diss周杰倫「不帥又矮」　笑他：唱歌很好但不是太帥

腦癌父與女兒的最後一支舞！ 新娘推輪椅跳完...父淚:我很愛妳

乞求母親不要上夜班　12歲女童遭母同居男友性侵懷孕4個月

可關3年！香港侮辱國歌遭質疑「定義模糊」　林鄭月娥：這是普通常識

偷車後入住派出所旁閣樓　男被逮：以為最危險的地方最安全

以為長得一樣就可以？　拿雙胞胎哥哥證件出境「這一關」被識破

最新通訊App引科技大佬「互嗆」！騰訊：這也好意思叫產品

為確保首季開局良好　大陸財經3部委共同「穩增長」

剖析「習五條」　劉結一《求是》刊文：堅決粉碎台獨　

杭州中學首創「戀愛假」　讓單身老師月請兩次去拍拖

時隔2年考察雄安新區　習近平與工人視訊交流

華聞快遞／抖音持續高增長　中國日活躍用戶突破2.5億

梁詠琪《恭喜八婆》換上女警制服　導演自肥扮前男友

乞求母親不要上夜班　12歲女童遭母同居男友性侵懷孕4個月

0117好星運開關│金牛開好運，為雙魚打打氣

74歲老翁中4000萬秒拋家棄子　找18歲辣妹親熱太嗨被悶死

小賈斯汀「婚禮日期」曝光！　舞者已經開始彩排

數學題答對獎金卻飛了　蝦皮拿10萬元補償1萬多用戶

數位轉型大戰　銀行「顛覆式創新」成關鍵

老祖母斥「不要一直玩電視遙控器」　25歲孫持水果刀刺傷她

後座幫扶包裹！人妻神hold載到郵局…一回頭「咦！老公呢」　網笑瘋：有畫面

《101》富婆陳意涵「想媽媽爆哭」　被問分開幾天…答案網傻眼！

小四女童搭電梯遭「噁男猥褻」　摸胸、頭30秒！爸調監視器氣炸

大陸熱門新聞

長年不吃早餐　女子清出2千顆結..

一家4口墜崖　4歲童赤腳爬上山..

被判死販毒男也曾在加國販毒被抓

他改寶馬引擎蓋　當街煮火鍋

影／台灣小吃攻陷「食寶街」　日..

加國男走私毒品　陸重審判死

偷40隻賽鴿煮火鍋　知道價格超..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

孟晚舟案表態　任正非：我想念女..

春節高雄陸客增幅兩成起跳　國台..

他吃青蛙治骨折　裂頭蚴藏腦險死

香港51款餅乾驗出基因致癌物！

520後馬習再會？　國台辦表態..

工研院、資策會相繼封殺華為　國..

更多熱門

相關新聞

華聞快遞／廣東去年遊戲產業營收1811億元人民幣

廣東遊戲產業年會暨遊戲行業「金鑽榜」發布儀式15日在廣州舉行，根據產業發展報告數據顯示，2018年全球遊戲市場的收入規模達到近1349億美元（不含遊戲遊藝機），中國規模近344億美元（不含遊戲遊藝機），其中，廣東省遊戲產業總產值達1811億元人民幣，同比增長8.4%，占全中國份額約76.2%。（南方日報）

華聞快遞／2018新疆53.7萬人脫貧

華聞快遞／粵非洲豬瘟疫區解除封鎖

華聞快遞／海南省人民政府企業家諮詢會議成立　馬雲、馬化騰任正副主席

華聞快遞／陸去年外貿總值創新高

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

台南嬰祖母嗆女兒：讓全台南轟幹妳

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

虐死女嬰！狠母曬比基尼：喜歡你不爽我

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」

虐死1歲女嬰　17歲狠母曾發文怒嗆

「這妃子」79歲還被乾隆翻牌寵幸！閨房過夜秘辛曝光

即／解剖結果出爐！　檢察官：女童被抓頭撞牆

NeiNei芭蕾舞考試成績出爐！吳尊曬苦練照

起底堂姊　IG愛曬露奶照「想...」露半球

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！黃博健被黑道綁走

快訊／女嬰遭家人虐死　警偵訊中

弟弟輕生…爸爸吐12字讓網全哭了：好心酸

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭

吳鳳開第一槍「虐童唯一死刑」1500人挺爆

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！萌妹→老公

更多

最夯影音

更多

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面