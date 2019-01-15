華聞快遞／2018新疆實現53.7萬人脫貧　貧困發生率降至6.51%

▲新疆烏魯木齊。（圖／CFP）

《新疆》2018實現53.7萬人穩定脫貧 貧困發生率降至6.51%

新疆維吾爾自治區第十三屆人代會於14日舉行，會上提到，新疆2018年堅持把南疆四地州深度貧困地區作為主戰場，全年共有53.7萬人完成脫貧，513個貧困村退出、3個貧困縣「摘帽」，貧困發生率已降至6.51%。此外，2018年全區共投入扶貧資金人民幣334.11億元，其中南疆四地佔92.3%。同時，南疆22個深度貧困縣的6.89萬戶建檔立卡貧困戶安居房全部竣工，7.5萬來自深度貧困家庭的勞動力實現穩定轉移就業。（人民網）

《北京》當前非洲豬瘟疫情沒有流行蔓延

農業農村部新聞發言人廣德福表示，自8月份部分省份發生非洲豬瘟疫情以來，各地各有關部門按照中央決策部署，充分發揮聯防聯控機制作用，嚴格開展疫情處置，強化關鍵防控措施落實，統籌做好疫病防控、豬肉市場供應等工作；截至1月14日，曾有24個省份發生過家豬和野豬疫情，累計撲殺生豬91.6萬頭；目前，已有21個省份的77個疫區按規定解除封鎖，「疫情處於點狀散發，沒有流行蔓延。」（澎湃新聞）

《廣東》台灣同胞可申報廣州高層次金融人才 最高補貼100萬

根據廣州市金融工作局發布的《廣州高層次金融人才支持項目實施（修訂）》，台灣同胞可申報高層次金融人才，最高補貼100萬元（人民幣）；具體有四類人才為重點支持對象，分別是金融領軍人才、金融高級管理人才、金融高級專業人才和金融柔性引進人才。此外,廣州將為有意落戶的金融人才及其配偶、子女安排專項入戶指標；暫無落戶意向的上述人才可申領「人才綠卡」，在購房、購車、子女入學等方面享受當地市民待遇。（中國台灣網）

《四川》大熊貓國家公園明確三級管理體制 機搆設置「路線圖」出爐

大熊貓國家公園四川省管理局15日表示，局內實施分級管理體制，分為國家管理局、四川省管理局、管理分局，其中，管理分局負責管理基層站（所），具體而言，即在省林業和草原局加掛「大熊貓國家公園四川省管理局」牌子。大熊貓國家公園四川省管理局實行國家林業和草原局與省政府雙重領導，以省政府管理為主的管理體制。（四川日報）

▼咬著竹子的大熊貓。（圖／翻攝自成都大熊貓繁育研究基金會）

《上海》「健康服務業50條」落地半年 3家社會辦醫療機構納入醫保

上海市衛健委主任鄔驚雷15日通報，自「健康服務業50條」去年7月發佈後，上海目前已有3家高水平社會辦醫療機搆（上海國際醫學中心、嘉會國際醫院和徳達醫院）納入醫保結算。今后，醫保病人在這3家醫療機搆就醫，醫保費用由醫保基金予以結算，剩餘部分由病人自己承擔或由商業健康保險結算。（澎湃新聞）

《廣東》2019廣州預計投入190.2億元 支持粵港澳大灣區建設

廣州市十五屆人大四次會議15日舉行，會上公佈，市本級財政共計安排人民幣190.2億元資金，支持粵港澳大灣區建設，較去年增長22.9%。市長溫國輝表示，廣州將全力推進粵港澳大灣區建設，充分發揮粵港澳大灣區核心引擎作用，攜手港澳建設國際一流灣區和世界級城市群。（新華社）

《北京》2019年首次大規模增殖放流海龜

農業農村部於14日上午增殖放流了100隻海龜，地點位於廣東惠東海龜國家級自然保護區，這是今年大陸首次大規模放歸海龜。這次增殖放流的海龜總共100隻，全部是綠海龜，其中，23隻是海上救護的，執法部門罰沒移交來的有14隻，而剩下的63隻則是人工繁殖的海龜。（央視網）

《上海》2018讀書人口總數全國第一

據統計，2018年中國大陸用戶每人平均多讀了一本書，人均購買紙質書達到5.5本，圖書消費人口同比增長19%。此外，沿海發達省市仍是讀書人口佔比最高的地方，其中，上海圖書成交人數最多，是全國閱讀人口最高的城市，同時也是二手書流出最多的地方。（解放日報）

▼讀書人群以90後居多。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）