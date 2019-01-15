　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／2018新疆實現53.7萬人脫貧　貧困發生率降至6.51%

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新疆烏魯木齊。（圖／CFP）

▲新疆烏魯木齊。（圖／CFP）

《新疆》2018實現53.7萬人穩定脫貧　貧困發生率降至6.51%

新疆維吾爾自治區第十三屆人代會於14日舉行，會上提到，新疆2018年堅持把南疆四地州深度貧困地區作為主戰場，全年共有53.7萬人完成脫貧，513個貧困村退出、3個貧困縣「摘帽」，貧困發生率已降至6.51%。此外，2018年全區共投入扶貧資金人民幣334.11億元，其中南疆四地佔92.3%。同時，南疆22個深度貧困縣的6.89萬戶建檔立卡貧困戶安居房全部竣工，7.5萬來自深度貧困家庭的勞動力實現穩定轉移就業。（人民網）

《北京》當前非洲豬瘟疫情沒有流行蔓延

農業農村部新聞發言人廣德福表示，自8月份部分省份發生非洲豬瘟疫情以來，各地各有關部門按照中央決策部署，充分發揮聯防聯控機制作用，嚴格開展疫情處置，強化關鍵防控措施落實，統籌做好疫病防控、豬肉市場供應等工作；截至1月14日，曾有24個省份發生過家豬和野豬疫情，累計撲殺生豬91.6萬頭；目前，已有21個省份的77個疫區按規定解除封鎖，「疫情處於點狀散發，沒有流行蔓延。」（澎湃新聞）

《廣東》台灣同胞可申報廣州高層次金融人才　最高補貼100萬

根據廣州市金融工作局發布的《廣州高層次金融人才支持項目實施（修訂）》，台灣同胞可申報高層次金融人才，最高補貼100萬元（人民幣）；具體有四類人才為重點支持對象，分別是金融領軍人才、金融高級管理人才、金融高級專業人才和金融柔性引進人才。此外,廣州將為有意落戶的金融人才及其配偶、子女安排專項入戶指標；暫無落戶意向的上述人才可申領「人才綠卡」，在購房、購車、子女入學等方面享受當地市民待遇。（中國台灣網）

《四川》大熊貓國家公園明確三級管理體制　機搆設置「路線圖」出爐

大熊貓國家公園四川省管理局15日表示，局內實施分級管理體制，分為國家管理局、四川省管理局、管理分局，其中，管理分局負責管理基層站（所），具體而言，即在省林業和草原局加掛「大熊貓國家公園四川省管理局」牌子。大熊貓國家公園四川省管理局實行國家林業和草原局與省政府雙重領導，以省政府管理為主的管理體制。（四川日報）

▼咬著竹子的大熊貓。（圖／翻攝自成都大熊貓繁育研究基金會）

▲▼大熊貓。（圖／翻攝自成都大熊貓繁育研究基金會）

《上海》「健康服務業50條」落地半年　3家社會辦醫療機構納入醫保

上海市衛健委主任鄔驚雷15日通報，自「健康服務業50條」去年7月發佈後，上海目前已有3家高水平社會辦醫療機搆（上海國際醫學中心、嘉會國際醫院和徳達醫院）納入醫保結算。今后，醫保病人在這3家醫療機搆就醫，醫保費用由醫保基金予以結算，剩餘部分由病人自己承擔或由商業健康保險結算。（澎湃新聞）

《廣東》2019廣州預計投入190.2億元　支持粵港澳大灣區建設

廣州市十五屆人大四次會議15日舉行，會上公佈，市本級財政共計安排人民幣190.2億元資金，支持粵港澳大灣區建設，較去年增長22.9%。市長溫國輝表示，廣州將全力推進粵港澳大灣區建設，充分發揮粵港澳大灣區核心引擎作用，攜手港澳建設國際一流灣區和世界級城市群。（新華社）

《北京》2019年首次大規模增殖放流海龜

農業農村部於14日上午增殖放流了100隻海龜，地點位於廣東惠東海龜國家級自然保護區，這是今年大陸首次大規模放歸海龜。這次增殖放流的海龜總共100隻，全部是綠海龜，其中，23隻是海上救護的，執法部門罰沒移交來的有14隻，而剩下的63隻則是人工繁殖的海龜。（央視網）

《上海》2018讀書人口總數全國第一

據統計，2018年中國大陸用戶每人平均多讀了一本書，人均購買紙質書達到5.5本，圖書消費人口同比增長19%。此外，沿海發達省市仍是讀書人口佔比最高的地方，其中，上海圖書成交人數最多，是全國閱讀人口最高的城市，同時也是二手書流出最多的地方。（解放日報）

▼讀書人群以90後居多。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲▼看書,閱讀（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

ET快訊
肉圓爸勾家暴惡夢！2歲女喊媽被打60下…女主播揭「不敢反抗」
改裝老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」　網驚：老太婆變正
林佳龍送大紅包：連假夜間上國道通通免費

關鍵字：華聞快遞,大熊貓,惠台措施,新疆脫貧,金融人才,非洲豬瘟,大熊貓國家公園,粵港澳大灣區,人均閱讀數

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「她偷了橡皮擦」小一男狠戳女同學下體　未滿14歲不予懲罰

中加關係掀波　陸外交部發提醒：近期前往加拿大「要謹慎」

中共外交部：任意拘押外國公民的是加拿大，並非中國！

超狂豬撞破飯店玻璃門「睡午覺」　警6槍擊斃大怪物

顏真卿《祭姪文稿》怎保護？　東京博物館：不開閃光燈就行了

躺著賺利息告終！　微信、支付寶「鉅款備付金」正式上交央行

華聞快遞／2018新疆實現53.7萬人脫貧　貧困發生率降至6.51%

走私「222公斤冰毒」遭改判死　加國男決定再提上訴

杜魯道嚴厲批中國隨意判死刑　華春瑩：加方缺乏法治精神

香港51款餅乾驗出基因致癌物！　無印良品等知名伴手禮均上榜

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

濃郁中藥高湯涮燙半熟肉片　超霸氣牛肉拉麵用料不手軟

「她偷了橡皮擦」小一男狠戳女同學下體　未滿14歲不予懲罰

中加關係掀波　陸外交部發提醒：近期前往加拿大「要謹慎」

中共外交部：任意拘押外國公民的是加拿大，並非中國！

超狂豬撞破飯店玻璃門「睡午覺」　警6槍擊斃大怪物

顏真卿《祭姪文稿》怎保護？　東京博物館：不開閃光燈就行了

躺著賺利息告終！　微信、支付寶「鉅款備付金」正式上交央行

華聞快遞／2018新疆實現53.7萬人脫貧　貧困發生率降至6.51%

走私「222公斤冰毒」遭改判死　加國男決定再提上訴

杜魯道嚴厲批中國隨意判死刑　華春瑩：加方缺乏法治精神

香港51款餅乾驗出基因致癌物！　無印良品等知名伴手禮均上榜

劉至翰爆偷吃台大嫩妹　「進入香閨3.5小時」：她是車友

英國脫歐恐生變數　國銀對英曝險逾1800億

足底筋膜炎「拔骨刺就好」？速效妙方竟是「穿高跟鞋」

慢性腎病狗狗要做好「飲食管理」　控制磷鈉攝取、可補充魚油

確定了！林佳龍宣布：今年連假國道夜間全免收費　「收費不是目的」

8歲NeiNei芭蕾舞考試「學霸成績」出爐　吳尊女兒劈一字馬露大長腿！

贈獎／《瘋狂電視台》進軍賀歲片！ 歐漢聲睽違多年回歸大螢幕

亞洲盃／「上帝之手」助勝日本？　長友佑都：幸好沒有VAR

秒懂5大沙拉料理常用單字 | 克里斯丁外文餐桌

東京迪士尼「美女與野獸」樂園2020開幕　最新遊樂設施詳情曝光

最衰車主撞上「人肉飛彈」！　三寶高雄式左轉3秒慘遭擊落

大陸熱門新聞

加國男走私毒品　陸重審判死

偷40隻賽鴿煮火鍋　知道價格超..

一家4口墜崖　4歲童赤腳爬上山..

即／福州男持刀橋上揮砍　1死1..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

1年之後的「冰花男孩」過得如何..

買中國製造的錢　最終都回到美企

故宮出借東京《祭姪文稿》引反彈

「脊傷醫」連開2台手術暈倒

加總理轟陸無視外交豁免　華春瑩..

葉匡時登陸引資推小港虹橋直飛

兒發燒42度　媽媽主管：不准請..

200年死不來往！「世仇村」迎..

赴陸教書　教授：台灣腔是最大挑..

更多熱門

相關新聞

視察豬瘟演習　韓國瑜「夢周公」

高雄市長韓國瑜15日一早便主持市政會議、李鴻源治水會議、春安工地稽查，下午又馬不停蹄視察非洲豬瘟演習，但一向強如鐵的韓市長真的累了，台下正火熱的進行演習項目，坐在台上戴起墨鏡的韓國瑜卻不小心進入「夢周公」模式，頻頻點頭打瞌睡，但稍後不待演習結束便驅車離開，媒體詢問是否太過疲勞，韓國瑜未回應便離開會場。

神犬「Mini」能量爆強　調派金門防豬瘟

行政院發文勸世　偷渡豬瘟「業障會在地獄引爆你！」

防疫海報不清楚挨罵　防檢局回應了

傳怒飆防檢員　蘇貞昌：我較沒脾氣了

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆看姊弟吵翻

即／肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽噁心

《皓鑭傳》「1周8集」首播日曝光

高山峰每天陪過動兒子走3km上學

吳宗憲名車「停車場被撞爛」！砰一聲30萬飛了

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

外國人逛士林夜市　買小袋水果400元飛走

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

放水KID惹眾怒！《玩很大》3次道歉認了

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面