華聞快遞／廣東去年遊戲產業　營收1811億元人民幣

▲遊戲產業營收規模越來越高。（圖／CFP）



《廣東》廣東去年遊戲產業營收1811億元人民幣

廣東遊戲產業年會暨遊戲行業「金鑽榜」發布儀式15日在廣州舉行，根據產業發展報告數據顯示，2018年全球遊戲市場的收入規模達到近1349億美元（約9109億元人民幣，不含遊戲遊藝機），中國規模近344億美元（約2323億元人民幣，不含遊戲遊藝機），其中，廣東省遊戲產業總產值達1811億元人民幣，同比增長8.4%，占全中國份額約76.2%。（南方日報）

《北京》打造1小時交通圈 2019年北京機動車保有輛控制在620萬輛

北京交通委新聞發言人容軍指出，北京市預計2019年軌道交通運營總里程將達到699.3公里，機動車保有量控制在620萬輛左右，中心城區路網交通指數控制在5.6左右，綠色出行比例達到74%，交通行業營運車輛污染物排放下降5%，進一步提高交通守法率，降低萬車死亡率，城市交通運行總體安全平穩有序，加快建立分圈層交通發展模式，北京市正努力打造一小時交通圈。（人民網）

《黑龍江》去年黑龍江省「三供兩治」項目完成投資69億人民幣

黑龍江省日前召開工作會議，內容包括住房和城鄉建設廳召開的全省城鄉垃圾、城鎮生活污水及城市黑臭水體督導整改推進，2018年黑龍江省住建部門「三供兩治」計畫開復工項目為218項，計劃投資63億元（人民幣，下同）。其中日處理污水萬噸的污水治理項目為50項，垃圾治理項目為25項。實際開復工項目為245項，項目開工率為112.39%，完成投資69.32億元。（黑龍江日報）

《湖南》湖南移動互聯網 產業業務收入突破千億元人民幣

湖南15日舉行2018年全省工業經濟和國防科技工業發展情況新聞發布會，省工信廳總工程師黃學工發布湖南工業經濟成果，2018年1月至11月，湖南全省規模工業增加值增長7.1%，新增規模工業企業1929戶，全年移動互聯網產業業務收入順利突破千億元大關。（長沙晚報）

▲福州市景觀展現了河岸之美。（圖／CFP）

《福建》春運21日開始 福州水路預計發送旅客7430萬人

據福建省運管局分析，春運從21日開始至3月1日結束，共計40天，預計全省道路水路旅客發送量將達7430萬人次，同比下降約4.5%，其中道路旅客發送量7100萬人次，水路旅客發送量330萬人次；預計春運首日將出現第一個客流小高峰；2月2日至2月3日（春節假期前兩日）、2月9日至2月11日（春節假期開假前後）又將迎來客流高峰；2月20日（農曆新年正月十六）迎來最後返程客流小高峰。（福州晚報）

《山東》山東為9728名農民工追發工資待遇7825萬元人民幣

山東省人力資源社會保障廳聯合省住建廳等有關部門從2018年11月1日起，在全省範圍內開展了2019年春節前保障農民工工資支付專項檢查。截至目前，共檢查用人單位1.6萬戶，重點檢查政府投資工程項目1641個，涉及農民工112萬人。檢查期間，共為9728名農民工追發工資待遇7825萬元。（大眾日報）

《湖南》湖南省去年新增市場主體近80萬戶

湖南省市場監管工作會指出，2018年湖南省持續深化商事制度改革，市場主體快速增長，全年新增市場主體79.48萬戶。在全中國率先開展跨部門隨機聯查，對17336戶嚴重違法失信企業進行公示，並實施聯合懲戒措施，市場營商環境進一步優化。（湖南日報）

《北京》北京力爭五年實現全市森林覆蓋率達到45%

北京市十五屆人大二次會議15日舉行首場新聞發布會，北京市園林綠化局副局長高大偉指出，北京將在2019年新增造林綠化面積23萬畝，在城區繼續推進城市森林、公園綠地建設；在平原地區建設大尺度森林濕地和生態景觀廊道；在淺山區實施退耕還林、生態修復；加大山區綠化撫育，提升林分質量；做好城鄉園林綠化景觀提升和節慶活動的景觀保障工作。（人民網）

▼北京市與森林共存的景觀。（圖／CFP）

